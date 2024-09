- Enquête sur le meurtre brutal d'un jeune de 15 ans à Worms

Après environ deux mois et demi depuis le meurtre brutal d'une fille de 15 ans près du Rhin à Worms, le parquet et la police de Mayence ont entrepris une reconstruction de l'enquête criminelle. Selon la police, l'objectif est de décrypter la progression potentielle du crime et d'attribuer des "actions significatives liées au crime" aux personnes impliquées dans le crime. Les parents sont considérés comme les principaux suspects.

Pour la reconstruction, la scène de crime sur les berges du Rhin à Worms a été bouclée en milieu d'après-midi mardi. La police a documenté les événements à l'aide de caméras portatives et d'un drone depuis le ciel. Les éventuelles découvertes de la reconstruction seront maintenant intégrées dans l'enquête en cours.

Le corps sans vie de la jeune fille de 15 ans a été découvert près des berges du Rhin en milieu de juin. Une autopsie a révélé qu'elle était décédée par noyade. Le père de 39 ans et la mère de 34 ans sont suspects. Selon la police, les accusés auraient choisi d'éliminer leur fille en raison de leur mécontentement face à son style de vie. Tous les individus sont des nationaux afghans résidant à Pirmasens.

Le meurtre brutal de la jeune fille de 15 ans près du Rhin à Worms a suscité des préoccupations quant à l'augmentation des taux de criminalité dans la région. La police travaille diligemment pour attribuer des "actions significatives liées au crime" aux parents, suspects du meurtre de la jeune fille.

