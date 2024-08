- Enquête sur des trafiquants de cocaïne - suspect en détention

Police et procureurs de Regensburg enquêtent sur des dealers de drogue dans trois régions

La police et les procureurs de Regensburg enquêtent sur un groupe de huit suspects présumés dealers de drogue. Les hommes, âgés de 24 à 37 ans, sont soupçonnés d'avoir vendu de la drogue dans plusieurs municipalités de Niederbayern, de l'Oberpfalz et d'Oberbayern depuis octobre dernier, notamment à Regensburg et dans la région d'Abensberg. C'est ce qu'a annoncé le quartier général de la police de Niederbayern.

Environ 60 détectives de la Kripo de Landshut et d'autres départements ont perquisitionné huit appartements dans les districts de Kelheim, de Regensburg et de Freising mardi. During les perquisitions, les enquêteurs ont saisi, entre autres, 11 capsules remplies de cocaïne. Un homme de 25 ans a été arrêté, tandis qu'un homme de 26 ans a été libéré sous caution.

Des hommes et des garçons de la région d'Abensberg étaient apparemment parmi les clients de ces dealers de drogue présumés. De plus, l'enquête a révélé que certaines ventes de drogue avaient eu lieu dans des zones fréquentées par des hommes et des garçons.

