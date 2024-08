- Enquête: seulement un téléphone sur trois est réparé

Lorsqu'un smartphone est cassé, de nombreux consommateurs préfèrent encore acheter un nouveau plutôt que de réparer l'ancien, selon une enquête de l'association TÜV. Près d'un tiers des répondants ont connu un téléphone cassé au cours des cinq dernières années, mais seulement un tiers d'entre eux ont fait réparer leur appareil. Les autres ne l'ont pas fait, préférant probablement acheter un nouveau smartphone.

L'enquête, menée par l'institut Ipsos pour le compte de l'association TÜV en août, a interrogé 1 000 personnes âgées de 16 ans et plus. "La réparation des smartphones est encore l'exception plutôt que la règle, même si c'est l'option la plus durable", a déclaré Juliane Petrich, porte-parole de la durabilité et de la politique de l'association TÜV.

Les raisons pour ne pas réparer varient. Beaucoup pensent que leur téléphone est irrécupérable ou que les coûts de réparation sont trop élevés. D'autres n'envisagent même pas la réparation.

Un problème, selon TÜV, est que de nombreux fabricants n'offrent des réparations que dans quelques rares centres de service autorisés, ce qui peut être coûteux. Les composants clés peuvent également être difficiles à obtenir et à remplacer.

L'Union européenne vise à faciliter la réparation des appareils pour les consommateurs. En avril, le Parlement européen a adopté la "loi sur le droit à la réparation". Selon cette loi, les consommateurs peuvent contacter directement les fabricants pour réparer les défauts, même après la période de garantie légale. Le produit doit toujours être considéré comme réparable techniquement selon la loi de l'UE.

Pour encourager plus de gens à choisir la réparation, l'UE prévoit d'offrir une garantie d'un an sur les produits réparés. Ils cherchent également à renforcer les ateliers de réparation indépendants en leur fournissant plus d'informations sur les produits et des pièces de rechange abordables, dans l'espoir que cela conduira à de meilleures options de réparation.

Les résultats de l'enquête de l'association TÜV ont révélé que, malgré le fait que de nombreux consommateurs aient connu un téléphone cassé au cours des cinq dernières années, seuls un tiers ont opté pour la réparation, le coût et les dommages perçus étant des facteurs importants. Selon la loi de l'UE sur le "droit à la réparation", selon laquelle les consommateurs peuvent contacter directement les fabricants pour les réparations, l'UE vise à encourager plus de gens à choisir la réparation en offrant une garantie d'un an sur les produits réparés et en soutenant les ateliers de réparation indépendants avec plus d'informations et des pièces de rechange abordables.

