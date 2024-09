- Enquête de la région du Sud: Question K

Le ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), a de nouveau exprimé son désir d'occuper le poste de chancelier de l'Union, malgré les élections à venir dans l'Est de l'Allemagne. "Je trouve le rôle de ministre-président très agréable. Cependant, je ne suis pas du genre à me dérober pour diriger notre nation", a-t-il déclaré lors d'une discussion politique à l'occasion du festival folklorique Gillamoos à Abensberg, en Basse-Bavière.

Selon Söder, le processus de sélection d'un candidat de l'Union pour l'avenir sera certainement différent de la méthode de 2021. "En 2021, nous avons choisi le mauvais candidat", a-t-il souligné en faisant référence à l'ancien candidat à la chancellerie Armin Laschet. Il entretient une relation harmonieuse avec le président actuel de la CDU et principal candidat, Friedrich Merz. "Nous sommes comme un axe, Merz-Söder", a-t-il mentionné.

