- Enquête contre un médecin - services de soins palliatifs horrifiés

À la suite de l'arrestation d'un médecin en soins palliatifs à Berlin dans le cadre d'une enquête pour homicide**, les services de soins palliatifs expriment leur choc. Les employés des services de soins palliatifs du quartier de Neukölln, où le suspect avait accueilli des patients pendant des années, sont sous le choc, a déclaré un porte-parole. Il n'y avait eu aucun signe ou indication de quoi que ce soit de suspect, a ajouté le porte-parole.

Le médecin suspect n'était pas un employé des services de soins palliatifs, a déclaré le porte-parole. Les soins palliatifs sont généralement prodigués à domicile. Si les soins doivent être plus intensifs, le médecin admettra ses patients dans un hospice pour des soins appropriés. Le personnel sur place prend ensuite en charge les soins.

Le médecin en soins palliatifs de 39 ans est soupçonné de homicide et d'incendie criminel. Il a été placé en détention depuis mardi. Selon le parquet, le médecin a travaillé dans l'équipe de soins palliatifs d'un service de soins depuis le début de l'année. Au cours de cette activité, il est soupçonné d'avoir tué deux femmes âgées de 72 et 94 ans dans leurs appartements entre le 11 juin et le 24 juillet, de manière encore à déterminer. Il aurait ensuite mis le feu à la scène pour dissimuler les crimes. Les patients gravement malades n'étaient pas en phase terminale aiguë au moment des faits, selon le parquet. Le mobile de l'homme reste inconnu.

"Il s'agit de rendre la vie possible jusqu'à la fin, pas de la terminer", a déclaré le porte-parole des services de soins palliatifs. Il a parlé d'un cas terrible et isolé. En soins palliatifs, on est affecté et choqué car on n'aurait jamais pu s'y attendre. La confiance mutuelle nécessaire pour le travail difficile ne doit pas être endommagée.

