- Enquête contre un médecin des soins palliatifs - motif inconnu

Dans le cadre d'une enquête contre un médecin palliatif impliquant quatre patientes féminines décédées, le parquet de Berlin n'a pour l'instant pas l'intention d'effectuer d'autres exhumations. Jusqu'à présent, les restes d'une femme ont été récupérés et examinés, selon un porte-parole de l'autorité. Des autopsies sont désormais nécessaires dans les quatre cas pour déterminer la cause exacte du décès. Aucun autre détail n'a été fourni, invoquant des enquêtes en cours.

Un médecin de 39 ans est soupçonné de meurtre et d'incendie criminel et est en détention depuis mardi. Selon le parquet, le médecin travaille dans une équipe palliative d'un service de soins depuis le début de l'année. Entre le 11 juin et le 24 juillet, il est soupçonné d'avoir tué des femmes âgées de 72 et 94 ans dans leurs domiciles d'une manière inconnue, puis d'avoir mis le feu aux lieux pour dissimuler ses actes.

Recherche de mobile

Les patientes gravement malades n'étaient pas en phase aiguë de fin de vie au moment des faits, selon le parquet. Le mobile de l'homme reste inconnu. L'autorité n'envisage pas un vol, car aucun bien de valeur n'a disparu des domiciles des patientes ou dans le quartier de Plänterwald à Berlin. Il n'y a non plus aucune indication d'un suicide assisté.

Déclaration du service de soins

"Nous pouvons dire que toute cette affaire est incompréhensible pour nous et nous sommes profondément choqués", a déclaré la "Abendschau" de la radio RBB Berlin-Brandenburg au nom du service de soins. "La clarification complète des événements est maintenant la priorité absolue. Et nous coopérons pleinement avec les investigations du parquet." Initialement, la police enquêtait sur un incendie criminel avec conséquences fatales, au cours duquel le médecin est de plus en plus devenu le principal suspect. Selon le parquet, cela a également été contribué par des indices du service de soins.

L'autorité a annoncé qu'elle allait examiner les dossiers de tous les patients ou clients que le médecin a traités pour le service de soins. Il n'a pas été précisé si d'autres cas seraient également examinés. Selon des rapports des médias, le médecin était actif dans des cliniques et des cabinets en Berlin, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Hesse avant son activité à Berlin, selon son profil sur les réseaux sociaux.

L'enquête sur les crimes présumés du médecin suscite des préoccupations quant aux éventuelles instances non signalées de criminalité, car les autorités prévoient d'examiner ses dossiers de patients passés dans divers endroits. Les actions du médecin, notamment le meurtre présumé et l'incendie criminel, sont classées comme des infractions pénales.

