Engager plus de ferveur dans la positivité, réduire les tactiques de retard: ces stratégies se révèlent efficaces.

Prendre rendez-vous chez le médecin ou régler ces paperasses fiscales ennuyeuses. Beaucoup de gens ont tendance à reporter ces tâches. Voici quelques conseils pratiques pour lutter contre la procrastination et voir comment un état d'esprit positif peut aider.

Ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui, vous pouvez tout aussi facilement reporter à demain - ou au jour suivant, ou même à la semaine prochaine. Les corvées désagréables sont souvent différées, même si elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Au lieu de s'attaquer à des tâches importantes, nous passons souvent notre temps à des activités futiles. Une étude récente menée par l'Université de Tokyo suggère que la procrastination ne serait pas simplement un vilain défaut. Elle pourrait être liée à notre vision de la vie.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui s'inquiètent de l'avenir étaient plus susceptibles de procrastiner. À l'inverse, les optimistes procrastinaient moins, quelle que soit leur niveau de stress ou de satisfaction dans la vie. La co-autrice de l'étude, Saya Kashiwakura, qui lutte contre la procrastination depuis son jeune âge, a elle-même constaté les bienfaits de ses propres recherches. "Cette prise de conscience m'a aidée à adopter une attitude plus positive envers l'avenir, ce qui a conduit à une approche plus proactive et moins de procrastination", a-t-elle déclaré dans un communiqué de l'université. Voici également quelques conseils qui pourraient vous aider.

Examinez votre propre procrastination

Pourquoi reportez-vous cette tâche ? C'est une question à laquelle vous devriez réfléchir. Est-ce devenu une habitude ? La tâche en question vous cause-t-elle du stress ou une autre émotion désagréable ? Une fois que vous avez identifié que vous procrastinez par habitude, vous pouvez travailler à briser cette habitude.

Gestion des émotions et pleine conscience

Si les tâches déclenchent des sentiments négatifs tels que le stress ou l'inquiétude, les techniques de gestion des émotions peuvent aider à vaincre la procrastination. Les pratiques de pleine conscience telles que les affirmations positives ou la méditation peuvent vous aider à aborder les tâches avec un état d'esprit plus serein.

Divisez les grands projets en tâches plus petites

Certaines tâches peuvent sembler si gigantesques et intimidantes que nous les repoussons simplement en raison de leur taille. En divisant un grand projet en parties plus petites, il semble moins écrasant. Associé à un emploi du temps bien organisé, même une tâche difficile semble plus gérable.

Partagez vos plans avec votre famille et vos amis

Partager vos plans et vos objectifs avec les autres peut prévenir la procrastination secrète. Cela crée des attentes et un peu de pression externe, qui peut fournir le coup de pouce dont vous avez besoin pour démarrer des projets. Idéalement, vous recevrez également plus de soutien et d'encouragement.

Ressonmez-vous

Pour rester motivé, une récompense peut aider. Elle lie la tâche ennuyeuse que vous voulez reporter indéfiniment à quelque chose de agréable. Cela pourrait être une part de gâteau, un épisode de votre émission préférée ou un bain relaxant.

Un coach professionnel pourrait aider les individus à identifier et à surmonter leurs habitudes de procrastination, en utilisant des stratégies efficaces tirées de cet article. Les avantages d'adopter un état d'esprit positif vont au-delà de l'académique et peuvent être intégrés dans un cadre professionnel pour augmenter la productivité.

