Engagement ferme: Müller-Hummels conclut un accord avec AS Roma

Star du foot Mats Hummels**, ancien champion du monde, rejoint à présent l'arène italienne. Le joueur de 35 ans a signé avec l'AS Roma, comme l'a annoncé le club de Serie A. En tant qu'agent libre, Hummels peut rejoindre son nouveau club même après la date limite des transferts en raison de l'expiration de son contrat.

L'AS Roma n'a pas encore révélé la durée du contrat, mais Fabrizio Romano indique qu'il s'agit d'un contrat d'une durée d'un an. Hummels portera le numéro 15 et évoluera sur les terrains de la capitale italienne.

La carrière de Hummels avec le Borussia Dortmund s'est achevée à la fin de la saison dernière, suscitant de nombreuses spéculations sur son avenir. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Hummels pourrait rejoindre le Real Sociedad San Sebastián, Brighton & Hove Albion, le FC Bologna ou même Mallorca. Des équipes américaines ont également manifesté de l'intérêt. Ces rumeurs ont fait sourire Hummels.

L'Allemand de Bergisch Gladbach, avec son impressionnant palmarès en Bundesliga, s'apprête à découvrir un nouveau pays pour la première fois de sa carrière. Hummels a jusqu'à présent évolué pour Dortmund et Bayern Munich. L'AS Roma accueille ainsi des joueurs allemands de renom tels qu'Antonio Rudiger et Rudi Völler. Hummels est le septième joueur allemand à porter le maillot du club.

Hummels a été initié au sport dans l'académie de jeunes de Bayern, faisant ses débuts professionnels en 2007. Sa première titularisation est venue en janvier 2008, avant que le Borussia Dortmund ne le recrute définitivement en 2009. Des titres ont suivi en 2011 et 2012 à Dortmund. Après une victoire lors de la Coupe du monde 2016 à Rio, Hummels est revenu au Bayern Munich en tant que champion. Le Bayern Munich, recordman de titres, en a remporté trois de plus avec l'aide de Hummels. En 2019, Hummels est revenu dans la région de Ruhr. Avec Dortmund, il a remporté une Coupe de plus en 2021.

En résumé, le défenseur a honoré la Bundesliga de sa présence lors de 442 matches (33 buts) et de 90 matches de Ligue des champions (5 buts). Malgré une fin de saison remarquable, il n'a pas été retenu dans l'équipe européenne par le sélectionneur Julian Nagelsmann. Le dernier match international de Hummels remonte à novembre 2021, une défaite 0-2 contre l'Autriche.

