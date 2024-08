- Engagement des alliés de l'OTAN: Assurance d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

Au cours d'une réunion du Conseil NATO-Ukraine, un soutien supplémentaire a été Promise à l'Ukraine dans son conflit défensif contre la Russie. "Après la dernière offensive de la Russie, les alliés ont réaffirmé aujourd'hui leur intention d'intensifier leur aide militaire à l'Ukraine", a déclaré le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à l'issue des discussions. "Nous devons continuer à fournir à l'Ukraine les armes et les munitions nécessaires pour se protéger contre l'ingérence de la Russie. Il s'agit de donner à la nation les moyens de tenir dans la lutte."

La réunion, qui s'est tenue un mercredi après-midi au niveau des ambassadeurs, avait été demandée par Stoltenberg en réponse à la demande de l'Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, a mis les alliés à jour via liaison vidéo sur les besoins militaires les plus pressants de ses forces.

Umerov remercie les alliés

Selon les diplomates, la réunion a également abordé les récents bombardements aériens de la Russie, la situation sur le terrain à Donbass et les objectifs opérationnels de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. Umerov a également remercié les alliés pour l'aide récemment promise et la fourniture de avions de combat F-16, qui sont déjà en service.

Aucun signe d'engagements d'aide particuliers n'a émergé pour l'instant. Certains participants à la réunion ont suggéré de lever toutes les restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales contre la Russie, en argumentant que le droit de l'Ukraine à l'autodéfense s'étend aux attaques sur le territoire russe.

Le Conseil NATO-Ukraine a été créé pour la première fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de l'OTAN de l'année dernière en Lituanie. Ce nouveau forum a été établi pour des consultations de crise et pour renforcer la coopération jusqu'à ce que l'Ukraine remplisse les critères pour rejoindre l'OTAN, notamment en mettant fin à l'invasion de la Russie et en menant des réformes en Ukraine.

L'Union européenne, en tant que partie de la communauté internationale, a été exprimée en solidarité avec l'Ukraine par plusieurs délégués. During the meeting, some participants suggested considering lifting all restrictions on using Western weapons against Russia, which would include allies beyond NATO, such as the European Union.

En outre, à mesure que l'Ukraine continue de chercher un soutien dans son conflit contre la Russie, la possibilité d'implication de l'Union européenne dans la fourniture d'une aide ou de ressources supplémentaires pourrait être discutée lors de futures discussions ou accords.

