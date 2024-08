- Engagement de la préparation de repas et de viande bovine dans l'installation technologiquement avancée

Le onzième jour de "Je suis une star - Jungle Legends Showdown" (avec le dernier épisode sur RTL+, suivi de la télévision linéaire sur RTL le lendemain) commence avec la certitude qu'une des stars quittera le camp. La veille, Gigi Birofio (25) et Giulia Siegel (49) n'ont pas atteint leur quota de nourriture lors de l'épreuve "Punition". Ils ont donc commencé la journée avec des maux de ventre, tandis que les autres se demandaient comment le départ de l'un des deux candidats instables allait affecter le groupe, qui s'était divisé en deux camps hostiles. Comme l'a dit Eric Stehfest (35), "Tout sera décidé aujourd'hui."

Les campeurs choqués par la décision d'expulsion soudaine

Au début de l'épisode, Giulia a tenté de charmer Kader Loth (51) et de s'excuser pour leurs désaccords passés. Kader est resté sceptique et a douté de la sincérité de l'excuse.

Après que tout le monde ait supposé que RTL, "ceux d'en haut" ou peut-être même "Dieu" déciderait qui serait éliminé, les campeurs ont été surpris d'apprendre qu'ils devaient choisir qui devait partir immédiatement, sans consulter personne d'autre. Les résultats du vote spontané étaient clairs : seule Georgina Fleur (34) a voté pour Gigi, tandis que tous les autres, y compris les alliés supposés Eric et Mola Adebisi (51), voulaient que Giulia parte. L'ennemie jurée d'Elena Miras (32), a célébré son vote : "C'était la meilleure nomination jamais vue jusqu'à présent !"

Tour d'explication autour du feu de camp

Après le vote secret, Eric, en tant que chef d'équipe, a dû annoncer la décision du groupe. Équipé de deux enveloppes, il a rassemblé les stars autour du feu de camp. La première enveloppe contenait des instructions pour que tous les stars rivelent qui ils avaient choisi et expliquent leur décision publiquement. Tandis que la plupart justifiaient leurs décisions par des conflits en cours et une chimie interpersonnelle inappropriate, l'ancien animateur de Viva Adebisi a tenté d'expliquer sa nomination inattendue en déclarant qu'il était préoccupé par la santé de Giulia. Il a remarqué qu'elle toussait beaucoup : "Je pensais que si tu pars, alors tu seras aidée..."

Dans la deuxième enveloppe, il a été communiqué à Giulia en larmes qu'elle ne partirait pas immédiatement mais le lendemain matin. Elle a réagi surprise : "Mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant, un autre jour ici." Giulia a éclaté en sanglots et a été consolée. Avec Georgina, elle a supplié dans le Jungle Phone d'être libérée du camp immédiatement. Et si elle devait rester, comme la supplique rusée de Georgina, elle voulait au moins que des cigarettes supplémentaires soient livrées au camp - considérant que Giulia n'était plus tenue de respecter les règles.

"Mieux que le sexe" : l'équipe de muscles prépare le dîner

Après l'excitation initiale, les ingrédients pour le repas ont également été livrés, qui serait préparé par une équipe masculine composée de Thorsten Legat (55), Eric et Gigi. Depuis que Giulia avait suscité le plus de controverses autour du pot de cuisine, en particulier en dominant la situation, les hommes ont accueilli le "ciel calme" pendant leur travail d'équipe sans conflit. Leur repas produit sans conflit a ravi leurs camarades de camp, même Giulia n'avait rien à critiquer cette fois-ci. Le toujours affamé Gigi a même déclaré que ce dîner était "mieux que le sexe."

Le départ sans larmes de Giulia Siegel

Après que Giulia ait passé sa dernière nuit dans le camp, les présentateurs Jan Köppen (41) et Sonja Zietlow (56) sont entrés et l'ont libérée avec les mots enchanteurs "Tu es une star - pars maintenant." Giulia a exprimé son regret de ne pas pouvoir continuer son "chemin vers la grandeur", mais elle est partie calmement et sans larmes, laissant les neuf étoiles de la jungle restantes derrière elle.

Sans plus tarder, les candidats pour la prochaine épreuve de la jungle, le "Labyrinthe de l'horreur", ont été choisis. Georgina, Kader et Sarah Knappig (37) se sont portés volontaires et se sont présentés comme un trio de pouvoir harmonieux et très motivé, malgré leurs désaccords passés.

Avant qu'ils ne puissent commencer l'épreuve, ils ont été conseillés que la bonne communication entre eux serait cruciale dans le "Labyrinthe de l'horreur". L'une des femmes devait rester à l'extérieur en tant que "cerveau" du groupe et guider les autres à travers le labyrinthe un par un. Comme l'a expliqué Dr. Bob (74), les concurrents devaient ramper à quatre pattes, sans se tenir debout. Sarah Knappig a pris la position de "cerveau" et la courageuse Georgina Fleur a été la première à ramper dans le labyrinthe boueux et infesté de crocodiles.

Sur le chemin du retour au camp, une vive dispute éclate entre Kader et Georgina : Kader est furieuse de ne pas avoir pu ramasser les étoiles elle-même et doit maintenant faire face à tout le monde comme si elle avait perdu. Alimentée par sa colère, Kader accuse Georgina d'être manipulatrice, affirmant qu'elle avait l'intention de s'accaparer tout le mérite lors de l'épreuve. Sarah intervient, ajoutant à l'injustice, et pousse Georgina à bout. Avec une explosion de langage coloré, y compris "D'accord, vous pouvez avoir les étoiles et vous pouvez vous en aller !" et des mots plus explicites, Georgina sort en trombe. Les campeurs, restés sur le site, sont déconcertés par la scène ; après tout, cinq étoiles, ce n'est pas si mal. L'avenir de leur amitié dans les jours à venir est incertain compte tenu de ces événements complexes.

Impact du départ de Giulia sur la dynamique du camp

