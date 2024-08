- " Engagement de la côte ": Objets suspendus sous le phare

Sous un ciel étincelant et une foule animée, les duos féminins ont lancé ce samedi le défi physique et sportif "Battle the Beach" sur la promenade de la plage de Warnemünde. Les participantes devaient parcourir un court trajet à pied quatre fois, suivi de l'élévation de haltères lestés de 25 à 40 kilos maximum au-dessus de leur tête, le but étant d'effectuer le plus de répétitions possible.

Les concurrentes ont reçu l'enthousiaste soutien de centaines de spectateurs répartis sur l'ensemble de la zone de compétition, nichée sous le phare. Selon les organisateurs, pas moins de 560 athlètes de différentes régions européennes prendront part à cette compétition jusqu'à dimanche, sur la promenade et plus tard sur l'arène de sable Strand Arena Warnemünde, du samedi à partir de 8h00 jusqu'à 18h30. La compétition se conclura par une cérémonie de remise des prix le dimanche.

Les duos féminins ont suscité de nombreux encouragements de la part des femmes présentes dans le public. De nombreux spectateurs ont admis avoir été inspirés par la force et la détermination témoignées par les participantes tout au long de la compétition.

