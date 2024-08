- Engagement à réduire au minimum la complexité administrative du rouge au vert

La coalition gouvernementale de Basse-Saxe, composée des partis rouges et verts, travaille à simplifier la région en minimisant les réglementations. Selon le président du Ministère-Présidence Stephan Weil, cela vise à transformer la zone en la rendant "moins compliquée, plus rapide et plus économique" dans tous les secteurs, tout en favorisant l'expansion économique.

Weil, représentant les SPD, a reconnu qu'il y a un sentiment répandu dans la société allemande, exprimé comme "Oh mon dieu, nous sommes si compliqués en Allemagne". L'administration prévoit de lutter contre cette complexité en rendant les réglementations plus simples dans tous les départements gouvernementaux.

Pour atteindre cet objectif, plus de 100 réglementations spécifiques seront révisées. Par exemple, le soutien aux langues à l'école sera désormais déterminé par la maîtrise de la langue des enfants au début de l'année scolaire, plutôt que d'exiger des écoles de demander ces heures et de créer un concept.

L'alliance rouge-verte a déjà fait des progrès dans cette direction, notamment en réduisant les exigences en matière de personnel dans les jardins d'enfants pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et en simplifiant les réglementations de construction pour stimuler l'industrie et rendre la construction plus abordable. Cependant, les sceptiques craignent que ces ajustements puissent entraîner une baisse de la qualité.

