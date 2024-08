- Engagé dans un procès pour querelle sur des armes à eau pour des policiers

Au procès concernant une balle tirée de son arme de service, à proximité d'un match de Bundesliga à Augsbourg, l'officier de police accusé affirme avoir subi un instant d'amnésie. Une bagarre à l'eau entre collègues policiers à l'extérieur du stade de football a mal tourné, a détaillé le 28 ans devant le tribunal régional d'Augsbourg.

La bagarre à l'eau a dégénéré

Il et un autre officier ont été visés avec un pistolet à eau, les incitant à riposter contre leurs collègues avec une bombe à eau improvisée à partir d'un gant en caoutchouc et d'un pistolet à eau personnel. Il s'est approché du véhicule de ses collègues. "Ce jour-là, c'était dans l'esprit de la bonne humeur", a expliqué l'officier de police.

Les bons moments ont failli tourner au drame

Cependant, ces bons moments ont failli tourner au désastre. Alors que la porte de la voiture de police s'ouvrait, un coup de feu a été tiré, manquant de peu l'un des quatre officiers dans la voiture et brisant une vitre, selon l'accusation.

Les officiers ont été choqués, et celui dont la tête a évité de justesse la balle a également souffert de trauma par balle. Un bus de fans de Borussia Mönchengladbach situé derrière la voiture de police a également été touché par la balle.

"Merde, attaqué !"

Il se souvenait volontiers d'avoir vu l'un des officiers dans la voiture brandir un pistolet à eau et pensant "Merde, attaqué !". Puis il a entendu un bruit sourd et a vu un collègue dans la voiture le fixer, pâle et choqué, réalisant qu'il avait son arme.

Il ne se souvenait pas avoir tiré la balle : "Je n'y ai pas prêté attention parce que je ne me rendais même pas compte que j'avais l'arme."

Le juge exprime des doutes sur l'histoire

Le 28 ans a supposé que la situation aurait pu déclencher un réflexe inconscient suite à de nombreux exercices de tir pendant sa formation. Il avait honte de la tournure des événements. "C'était inacceptable, de participer à un tel jeu d'eau pendant une opération à munitions réelles."

Le juge président, Christoph Kern, a exprimé des doutes sur le compte rendu du 28 ans : "Que s'est-il passé soudainement - pourquoi ?" Le procès est prévu pour trois dates et une quatrième est prévue. Le verdict pourrait être rendu le 22 août ou le 5 septembre.

L'officier de police s'est retrouvé près du véhicule de ses collègues, portant une arme à eau improvisée. Dans le chaos de la bagarre à l'eau, l'arme de service de l'officier s'est accidentellement déchargée, causant un moment dangereux pour ses collègues.

Lire aussi: