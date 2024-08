- Enfermée à domicile: un homme de 63 ans devant le tribunal

Il aurait dû se barricader en janvier avec des armes et des explosifs dans sa maison - le procès contre un homme de 63 ans à Villingen-Schwenningen (cercle de la Forêt-Noire-Baar) commence prochain mercredi. L'ancien soldat est accusé de préparer un crime explosif et de mettre en danger la paix publique, entre autres choses. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du tribunal d'instance local. Le suspect est en fuite. Previously, le journal quotidien "South Courier" a rapporté.

Un huissier s'était approché pour faire respecter une expulsion chez l'homme à Unterkirnach, à environ huit kilomètres de Villingen-Schwenningen. Puis l'ancien soldat a menacé, et la situation a dégénéré.

Les voisins ont été mis en sécurité, et des forces spéciales lourdement armées (SEK) ont été déployées. Après l'opération, la police a trouvé, selon les rapports précédents, des armes à feu, des munitions et des explosifs à côté de dispositifs d'allumage fixés aux planchers et aux cadres de portes pour allumer du gaz en cas d'entrée de personnes non autorisées.

Parmi les armes trouvées figuraient plusieurs armes à feu longues et courtes, environ 10 000 munitions de différents calibres, de la poudre à canon, plusieurs grenades fumigènes, des dispositifs de signalement et d'éclairage, ainsi que des explosifs.

De plus, un projectile d'entraînement d'un canon antiaérien, de nombreux cordons détonants, des allumeurs et autres équipements explosifs ont été trouvés dans la maison. L'ancien soldat n'avait qu'une autorisation partielle pour les objets trouvés. Le mobile de l'homme n'est pas encore clair.

Le procureur allègue que l'homme de 63 ans a préparé un crime explosif, mettant en danger la paix publique avec sa réserve d'armes et d'explosifs. Par la suite, la découverte de ces matériaux, y compris plusieurs armes à feu, munitions, explosifs et dispositifs d'allumage, suscite des préoccupations quant aux activités criminelles potentielles.

