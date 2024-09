- Enfants décédés en bas âge - Détention clandestine pour les automobilistes soupçonnés d'accidents de la route

Après l'incident tragique de la semaine dernière à Hamburg-Billstedt, où un bambin a malheureusement trouvé la mort, les suspects présumés ont été appréhendés. Les enquêtes ont révélé que les deux hommes, âgés de 22 et 24 ans, étaient impliqués dans une course de rue illégale. Cette poursuite irresponsable a finalement entraîné une collision avec la fourgonnette familiale transportant l'enfant décédé et son frère jumeau, comme l'a rapporté la police lundi.

L'examen préliminaire des données du véhicule a démontré une vitesse excessive. Compte tenu de leur implication présumée et de la possibilité de fuite, des mandats d'arrêt ont été délivrés pour les deux jeunes hommes, qui ont été arrêtés vendredi. D'autres preuves ont également été réunies.

Le frère jumeau et la mère de l'enfant décédé ont subi des blessures graves.

Les premiers rapports de police ont détaillé que les deux hommes étaient prétendument en train de faire la course avec leurs véhicules le long de Schiffbeker Weg en direction de Billstedt le 26 août. Une femme de 40 ans a tourné sa fourgonnette familiale sur la même route, déclenchant une collision d'abord avec la voiture du 24 ans, suivie de celle du 22 ans. Cette dernière a perdu le contrôle, a quitté la route et a endommagé de nombreux arbres bordant celle-ci.

Six personnes ont été blessées dans les collisions. L'enfant de deux ans originaire

