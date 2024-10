Enfant qui saute d'un pont - aucune indemnisation pour les souffrances qui en résultent

Une femme originaire du Brandebourg, âgée de 34 ans à l'époque, a tenté de capturer un moment de vacances d'été avec ses deux fils sur le pont de la plage de Zinnowitzer le 22 juillet 2021. Cependant, cette entreprise a mal tourné. Alors qu'elle essayait de prendre la photo, son fils de deux ans a perdu l'équilibre et est tombé dans l'eau. Dans une tentative de le sauver, la mère a suivi, ce qui a entraîné des blessures graves. Par la suite, sa demande de compensation auprès de la municipalité de Zinnowitz a été rejetée par le tribunal.

La femme, originaire du district de Barnim, a affirmé que le pont de plus de 30 ans n'était pas sécurisé. Cependant, le tribunal a considéré que c'était un incident où l'administration locale ne pouvait être tenue responsable. Pour la photo, le petit garçon de deux ans et son frère aîné, alors âgé de dix ans, se sont placés devant la rambarde.

Selon le compte rendu de la mère, le plus jeune enfant a voulu imiter la posture de son frère aîné, mais a perdu l'équilibre et a glissé à travers la rambarde en arrière. Heureusement, l'enfant n'a subi aucune blessure en tombant dans l'eau peu profonde. Malheureusement, sa mère s'est fracturé la cheville gauche, entre autres blessures, en sautant d'environ cinq mètres. Sa récupération a été longue et elle doit toujours suivre une physiothérapie. Elle a également souligné sa inability à faire de longues marches et à rester debout pendant de longues périodes. Elle a réclamé au moins 35 000 euros de compensation et une couverture supplémentaire pour les dommages futurs. Cependant, le tribunal a jugé que le pont était suffisamment sûr. Ils ont argumenté qu'un système de sécurité exempt de tout dommage n'était pas réalisable en pratique. L'administration locale pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les parents surveillent leurs enfants pour les empêcher de vagabonder sans surveillance.

Le tribunal : la rambarde est conforme aux réglementations

De plus, le tribunal a déterminé que le risque de chute était perceptible. L'administration locale n'était pas tenue de prévoir de petits enfants assis sur la rambarde pour une photo afin qu'ils tombent à travers en perdant l'équilibre. La mère elle-même n'avait pas prévu un tel incident. La rambarde est conforme aux réglementations et protège contre les dangers prévisibles, tels que les gens qui se penchent ou qui se penchent pour observer l'eau.

Le responsable de l'administration touristique de Zinnowitzer a déclaré il y a trois semaines qu'aucun incident comparable n'avait eu lieu sur le pont depuis sa construction. De même, les ponts de la côte nord-est d'un âge similaire partagent cette caractéristique. Conformément au verdict, la plaignante est tenue de payer les frais de tribunal. L'autorité locale pourrait également avoir des frais juridiques à quatre chiffres à cause d'elle. Cependant, le jugement n'est pas encore définitif. La femme a la possibilité de faire appel. Son avocat a affirmé qu'il évaluerait d'abord le jugement et ses motifs.

La femme a fermement soutenu que la Commission responsable de la sécurité des ponts devrait inspecter le pont plus soigneusement en raison de son âge et des dangers potentiels pour les enfants. Malgré les allégations, la Commission a affirmé que le pont était inspecté régulièrement et répondait à toutes les réglementations de sécurité.

De plus, après l'incident, la Commission a annoncé son intention d'installer des mesures de sécurité supplémentaires sur les ponts de la plage pour prévenir des accidents similaires à l'avenir.

