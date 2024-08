- Enfant noyé sur l' Elbe - équipe de secours en mouvement

À Blankenese, un enfant a péri dans l'Elbe. Les pompiers supposent que la fille a péri - sous les yeux de ses parents. L'incident s'est produit "à portée de vue", a déclaré un porte-parole des pompiers à l'agence de presse allemande. Un grand contingent de forces de secours a cherché l'enfant. L'espoir n'est pas encore abandonné, a déclaré le porte-parole. Parfois, on a de la chance et on peut ranimer les gens en raison de l'eau relativement froide, a-t-il ajouté.

Un hélicoptère de sauvetage tournait au-dessus de l'Elbe.

La police a été alertée aux alentours de 15h50 qu'un enfant était en danger de se noyer dans l'Elbe. Environ 40 forces des pompiers et de la DLRG ont cherché la zone autour du lieu de l'accident sur le Falkensteiner Ufer. En raison du courant de l'Elbe, le rayon de recherche a été étendu à 400 à 500 mètres, a déclaré le porte-parole des pompiers. Les pompiers et la DLRG étaient en action avec des bateaux, et des plongeurs sonar recherchaient également l'enfant. Un hélicoptère de sauvetage tournait au-dessus de l'Elbe. De plus, un drone était en utilisation.

Le porte-parole des pompiers n'a pas fourni d'informations sur l'âge de la fille disparue. Les parents de l'enfant sont pris en charge par le service pastoral d'urgence.

Les pompiers ont rapidement appelé une réponse d'urgence en raison de la situation dangerous de l'enfant. Malgré la zone de recherche étendue et les efforts importants des pompiers et de la DLRG, y compris des bateaux, des plongeurs sonar, un hélicoptère de sauvetage et un drone, l'espoir de la survie de la fille reste.

Lire aussi: