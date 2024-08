- Enfant noyé - l'affaire de la mère est classée

Suite au décès d'un enfant de deux ans qui était tombé dans la Weser dans le district de Holzminden, le parquet de Hildesheim a décidé de mettre fin à la procédure contre la mère. Compte tenu des conséquences de l'acte, une punition ne serait pas appropriée, comme l'a annoncé l'autorité enquêteuse. C'est pourquoi, avec l'accord du tribunal local, la procédure a été close. Un homicide par négligence en raison de la violation du devoir de soins était considéré comme l'infraction.

Emportée par le courant

Le garçon était tombé dans la rivière en avril près de la ville de Bodenwerder alors qu'il se promenait le long de la piste cyclable de la Weser. La femme de 34 ans à l'époque aurait immédiatement sauté dans la rivière pour secourir l'enfant. Cependant, le courant l'a emportée, et elle n'a pas pu sauver son enfant.

Deux témoins ont remarqué l'urgence et ont appelé les services de secours. La femme a réussi à atteindre la rive et est revenue sur les lieux avec les témoins. Un pompier qui est intervenu en premier a sorti l'enfant de la rivière. Le pompier et plus tard d'autres travailleurs de secours ont tenté de ranimer l'enfant, mais tous les efforts ont été vains.

Le petit garçon de deux ans a été emporté par le puissant courant de la Weser, ce qui a rendu impossible pour sa mère de le secourir. Malgré ses efforts frénétiques, le fort courant l'a emportée également.

