Enes Kanter Freedom est prêt à se rendre en Chine, mais seulement s'il peut voir "la vraie Chine".

Lundi, lors d'une conférence de presse à Pékin, l'ancien joueur de la NBA Yao Ming a été interrogé sur le récent activisme de Freedom. Yao, aujourd'hui président de l'Association chinoise de basket-ball, affiliée à l'État, a répondu : "Si l'occasion se présente, j'aimerais l'inviter à visiter la Chine : "Si l'occasion se présente, j'aimerais l'inviter à visiter la Chine... Il pourra alors mieux nous comprendre".

Freedom - le centre des Boston Celtics qui a officiellement changé de nom de famille en novembre - ne mâche pas ses mots en matière de droits de l'homme et a utilisé sa présence sur les réseaux sociaux pour critiquer le traitement réservé par la Chine à la communauté ouïghoure, parmi d'autres questions sociales.

Le département d'État américain estime que jusqu'à deux millions d'Ouïghours et d'autres minorités ethniques ont été détenus dans des camps d'internement dans la province du Xinjiang depuis 2017, bien que la Chine ait nié à plusieurs reprises les accusations de violations des droits de l'homme.

"Je tiens à remercier M. Yao Ming [...] En fait, je veux aller en Chine et tout voir de mes propres yeux", a déclaré M. Freedom à John Berman de CNN lors de l'émission New Day. "Mais lors de ce voyage, je voudrais demander à M. Yao Ming si je pourrai visiter des camps de travail.

Il a ajouté : "Je n'ai pas besoin d'une conférence à travers la Chine, je ne veux pas de propagande. Je veux voir la vraie Chine et montrer au monde entier ce qui s'y passe. Alors, oui, j'accepte son offre".

Freedom a déjà attiré l'attention sur le traitement réservé par la Chine au Tibet, à Taïwan et à Hong Kong, et a plus récemment appelé au boycott des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Les commentaires du jeune homme de 29 ans ont suscité une réaction brutale dans le pays asiatique : les matchs des Celtics ont été retirés par le site chinois de streaming vidéo Tencent et le gouvernement a critiqué les commentaires de Freedom.

"Je veux que tout le monde sache que le Parti communiste chinois ne représente pas le noyau olympique de l'excellence, de l'amitié et du respect", a-t-il poursuivi. "Il s'agit d'une dictature brutale. Ils menacent les libertés et ne respectent pas les droits de l'homme."

En début de semaine, les Golden State Warriors ont pris leurs distances par rapport aux commentaires du copropriétaire Chamath Palihapitiya, qui a déclaré dans un podcast que "personne ne se soucie de ce qui arrive aux Ouïghours". Il a ajouté : "C'est bien que vous vous en souciez, mais le reste d'entre nous s'en moque".

Les Warriors ont déclaré dans un communiqué que Palihapitiya "n'a pas de fonctions opérationnelles quotidiennes" au sein de l'équipe et que "ses opinions ne reflètent certainement pas celles de notre organisation".

Pour sa part, Freedom a qualifié les commentaires de Palihapitiya d'"incroyables", ajoutant : "C'était pathétique, c'était dégoûtant, et j'ai eu honte pour lui, c'est certain.

