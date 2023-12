Enes Kanter déclare que Nike a "peur de s'exprimer" contre la Chine et porte des chaussures "Modern Day Slavery" pour protester contre le traitement réservé aux Ouïghours.

Le centre des Boston Celtics, qui s'est exprimé ouvertement sur le traitement des minorités en Chine, a porté des chaussures personnalisées lors de la victoire de son équipe contre les Charlotte Hornets lundi, avec les mots "Modern Day Slavery" (esclavage moderne) et "No More Excuses" (plus d'excuses).

Lundi, il a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il reproche à Nike son silence sur l'injustice en Chine.

"Nike s'exprime sur l'injustice ici en Amérique, mais quand il s'agit de la Chine, Nike reste silencieuse", a déclaré Kanter, dans un message qui utilise les hashtags #HypocriteNike et #EndUyghurForcedLabor (mettre fin au travail forcé des Ouïghours).

"Vous n'abordez pas les brutalités policières en Chine, vous ne parlez pas de la discrimination contre la communauté LGBTQ, vous ne dites pas un mot sur l'oppression des minorités en Chine, vous avez peur de vous exprimer."

Le département d'État américain estime que jusqu'à deux millions d'Ouïghours et d'autres minorités ethniques ont été détenus dans des camps d'internement au Xinjiang depuis 2017.

Dans un entretien de trois heures avec CNN, réalisé en Europe où il est actuellement en exil, un ancien détective devenu lanceur d'alerte a révélé des détails rares sur ce qu'il décrit comme une campagne systématique de torture à l'encontre des Ouïghours dans le système de camps de détention de la région.

La Chine a nié à plusieurs reprises les allégations de violations des droits de l'homme, affirmant que les centres sont nécessaires pour prévenir l'extrémisme religieux et le terrorisme.

"Qui fabrique vos chaussures en Chine ? Le savez-vous au moins ? M. Kanter a ajouté que l'industrie de la chaussure était "entachée" par le travail forcé.

"Il y a tellement d'usines de travail forcé en Chine. Par exemple, le travail forcé des Ouïghours, c'est de l'esclavage moderne, et cela se passe en ce moment même en Chine.

"Des millions d'Ouïghours sont actuellement détenus, vendus et assignés à travailler dans des camps de travail forcé, des prisons et des usines dans tout le pays. Ils font l'objet d'une surveillance constante, travaillent de longues heures et vivent dans des conditions déplorables.

"N'oubliez pas que chaque fois que vous mettez ces chaussures à vos pieds, ou que vous mettez ce T-shirt sur votre dos, il y a tant de larmes, tant d'oppression et tant de sang derrière tout cela".

READ : La diffusion d'un match des Boston Celtics interrompue en Chine après les messages pro-Tibet d'Enes Kanter

Nous sommes préoccupés par les informations faisant état de travail forcé

Au début de l'année, Nike a publié une déclaration indiquant qu'elle ne s'approvisionnait pas en produits provenant de la région du Xinjiang.

"Nike s'engage à fabriquer des produits de manière éthique et responsable et respecte les normes internationales du travail", indique le communiqué.

"Nous sommes préoccupés par les informations faisant état de travail forcé dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR) et en rapport avec cette région.

"Nike ne s'approvisionne pas en produits provenant de la région autonome du Xinjiang Uyghur et nous avons confirmé auprès de nos fournisseurs contractuels qu'ils n'utilisent pas de textiles ou de fils filés provenant de cette région.

Interrogée par CNN, Nike n'a pas été immédiatement disponible pour commenter la dernière vidéo de Kanter.

M. Kanter termine sa vidéo en invitant le cofondateur de Nike, Phil Knight, et les célèbres ambassadeurs LeBron James et Michael Jordan à un voyage en Chine pour qu'ils puissent "voir de leurs propres yeux" où les chaussures sont fabriquées.

"Nike aime dire 'Just Do It' - mais que faites-vous au sujet du travail des esclaves qui fabriquent vos chaussures ? Ce travail d'esclave qui vous rend riche", a-t-il ajouté.

"Nike doit participer à ce mouvement. Arrêtez l'hypocrisie, arrêtez l'esclavage moderne maintenant".

La semaine dernière, Kanter a critiqué le traitement du Tibet par la Chine, ce qui a conduit le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin, à déclarer lors d'une conférence de presse que le joueur de la NBA "essayait d'attirer l'attention" et que ses remarques "ne valaient pas la peine d'être réfutées".

La diffusion du match d'ouverture de la saison des Celtics contre les Knicks de New York a été interrompue par le site chinois de diffusion vidéo Tencent, tandis que les fans se sont emparés des médias sociaux chinois pour dénoncer Kanter et les Celtics.

Cette affaire intervient deux ans après que Daryl Morey, alors directeur général des Houston Rockets, a déclenché une controverse entre la NBA et la Chine avec un tweet - effacé par la suite - soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. M. Morey a démissionné un an plus tard.

Kanter, qui a grandi en Turquie, s'est déjà exprimé pour défendre diverses causes politiques, notamment en critiquant le président turc Recep Tayyip Erdogan.

En conséquence, il a été menacé de mort et son père a fait l'objet d'un procès pénal dans son pays d'origine.

Source: edition.cnn.com