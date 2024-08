- Encore une fois, le drapeau arc-en-ciel remplacé par le drapeau de la croix gammée

En Neubrandenburg, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, des inconnus ont de nouveau enlevé un drapeau arc-en-ciel de la place de la gare et l'ont remplacé par un drapeau portant une swastika. Selon la police, un passant a remarqué le drapeau avec le symbole interdit le matin. Les officiers intervenus ont retiré et sécurisé le drapeau. Des enquêtes sur l'utilisation de symboles anticonstitutionnels ont été ouvertes.

Selon l'administration municipale, le drapeau arc-en-ciel - symbole de liberté pour toutes les orientations sexuelles, de diversité et de tolérance - flotte constamment sur la place de la gare, aux côtés du drapeau de la ville et de l'université. L'an dernier, il a également été volé et remplacé par un drapeau nazi.

La municipalité condamne cet acte

L'administration municipale a condamné le dernier incident comme une attaque contre les valeurs fondamentales de la République fédérale d'Allemagne. "Agiter un drapeau à swastika n'est pas seulement un délit, mais aussi un symbole répugnant d'une idéologie haineuse envers l'humanité qui n'a pas sa place dans notre société", peut-on lire dans le communiqué.

La municipalité continuera de défendre une société ouverte, diverse et libre, où chaque personne est respectée et valorisée, et où la haine et l'intolérance n'ont pas leur place. Par le passé, des drapeaux arc-en-ciel ont également été volés devant l'hôtel de ville.

Incident similaire l'an dernier

L'an dernier, le drapeau arc-en-ciel a été volé et remplacé juste avant la manifestation du Christopher Street Day à Neubrandenburg. La ministre de l'Action sociale du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Stefanie Drese (SPD), qui a participé à l'événement, a condamné l'incident du drapeau comme une discrimination et une provocation queerphobe, et a appelé à l'acceptation, à la tolérance et au droit à l'autodétermination.

Le Christopher Street Day (CSD) a lieu alternativement à Neubrandenburg et à Neustrelitz. Cette année, l'événement s'est déroulé à Neustrelitz en juin. Le CSD commémore la premièreknown

Lire aussi: