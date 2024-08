- EnBW sur une voie économique - moins d'émissions de CO2

EnBW satisfait des résultats du premier semestre 2024, compte tenu des rendements factoriés par rapport à l'année précédente exceptionnellement bonne.

"Le résultat semestriel reflète pleinement nos attentes", a déclaré Thomas Kusterer, deputy CEO et CFO. "Par rapport à une année précédente exceptionnelle en raison de niveaux de prix inhabituels sur les marchés, le résultat s'est normalisé."

Le Ebitda ajusté a diminué de 26% pour atteindre environ €2,6 milliards, le bénéfice net a baissé de presque 44% pour atteindre €927 millions

Le Ebitda ajusté a diminué de 26% pour atteindre environ €2,6 milliards au premier semestre, et le bénéfice net a baissé de presque 44% pour atteindre €927 millions. Cela est principalement dû au fait que le segment de l'infrastructure de génération durable, qui comprend les activités de charbon et de gaz, a particulièrement bien performé l'année dernière.

En 2023, EnBW AG (EnBW) a terminé avec un résultat de €6,37 milliards, représentant une augmentation de plus de 60%. Pour l'exercice en cours, Kusterer s'attend toujours à un résultat compris entre €4,6 et €5,2 milliards. La société a récemment employé plus de 29 300 personnes (une augmentation de 6%).

EnBW : la majorité des investissements écologiquement durables

Le troisième plus grand fournisseur d'énergie en Allemagne, avec plus de 5,5 millions de clients, a investi un total de €2,5 milliards, entre autres, dans l'extension offshore éolienne, la construction de centrales électriques à faible émission de CO2, capables d'hydrogène et déployables de manière flexible, et l'extension des réseaux de transmission et de distribution d'énergie.

Selon le communiqué, environ 90% de ces investissements sont écologiquement durables selon la définition de l'UE, dépassant l'objectif de 85%. De plus, EnBW a réussi à réduire davantage ses émissions de CO2 grâce à une génération d'énergie renouvelable accrue et une production d'électricité à partir de charbon inférieure à celle attendue.

