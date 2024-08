En utilisant le yoga, la concentration mentale et les pratiques méditatives, les héros de CNN portent leurs efforts à des sommets sans précédent.

"Parfois, en tant que pionniers du secteur caritatif, on peut se sentir isolé dans sa cause", a déclaré CNN Hero Estefanía Rebellón, dont l'organisation transforme des bus en classes mobiles pour éduquer les enfants migrants vivant près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. "On porte le poids du monde sur ses épaules, croyant lutter seul contre ce combat."

Dans le cadre de son deuxième partenariat avec CNN Heroes, la Fondation Elevate Prize a invité les héros de l'année 2023 à son sommet "Faire du bien célèbre" à Miami en mai. Cette organisation à but non lucratif à l'échelle mondiale soutient les agents du changement, les équipant des ressources et du soutien nécessaires pour amplifier leur influence. L'événement a proposé des ateliers pour améliorer les compétences, des occasions de réseautage et des séances de bien-être destinées à revigorer et revitaliser les héros de CNN.

"C'est en quelque sorte rassembler un groupe de personnes qui font du bien dans le monde entier, essayant de faire une différence et de faire rouler ce rocher en pente", a commenté le Dr. Kwan Stewart, héros CNN de l'année 2023, en décrivant l'ambiance de l'unisson et d'énergie de ce sommet. "Écouter les autres parler de leurs réalisations et de leur parcours vers le succès m'inspire."

Il s'agissait de la première réunion des héros depuis qu'ils avaient été honorés sur la scène des héros CNN en décembre de l'année précédente. Le sommet leur a donné l'occasion de se connecter avec les lauréats du prix Elevate et d'autres leaders du secteur à but non lucratif.

"Lorsque nous construisons quelque chose, nous avons souvent l'impression d'être seuls. Partager cette expérience avec des esprits affins est rassurant, nourrissant et agréable", a déclaré le fondateur de la Fondation Elevate Prize, Joe Deitch. "Nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous pouvons trouver de l'inspiration et avoir ces moments d'illumination. C'est de cela qu'il s'agit."

C'était également le cas pour CNN Hero Alvin Irby, dont l'initiative Barbershop Books encourage les jeunes garçons noirs à voir d'eux-mêmes comme des lecteurs.

"Le travail que nous menons est difficile. Nous essayons de traiter des défis importants et des problèmes systémiques", a-t-il affirmé. "Avoir une communauté, l'occasion de partager nos difficultés et de collaborer sur des solutions est valorisant."

During the summit, the Elevate Prize Foundation introduced a concept they had been working on called the Whole Leader. The objective is that leaders must prioritize both personal well-being and community outreach. By aiding the Heroes in managing their mental health and avoiding burnout, it will boost their capacity to assist others – a priority for Elevate.

"Prendre soin de soi peut être difficile à prioriser dans le secteur de l'impact social", a admis CNN Hero Osei Boateng. "Cela semble être un luxe et inutile face aux défis urgents."

During this training, the Heroes attended mindfulness, meditation, and yoga sessions. These practices already form a crucial component of the retreats offered by CNN Hero Adam Pearce's organization, catering to individuals with brain injuries and their caregivers. In his view, they provide benefits for both himself and the community.

"It plays a significant role in fostering self-reflection and self-inquiry, enabling us to connect with ourselves and others", he emphasized.

Self-care was not the only focus. Elevate also delivered essential lessons aimed at broadening the Heroes' reach and elevating their impactful work. This included sessions on nonprofit finance, board management, and strategy for storytelling.

CNN Hero Yasmine Arrington Brooks left the summit eager to employ these enhanced skills in sharing the world about her work providing scholarships and mentorship to children of incarcerated parents.

"It's important to highlight and amplify the positive changes occurring worldwide", she emphasized. "With all the turmoil happening now, I think some people just need a sense of hope."

For Elevate founder Joe Deitch, the summit represented part of the foundation's mission to ignite the purpose and enthusiasm within each of us.

"It's about awakening the hero within", he declared. "By making good famous, we take goodness further. We can inspire the entire world. We can inform people that they too can make a difference."

In the grand scheme of the world's needs, the Elevate Prize Foundation's mission to equip changemakers feels incredibly important and necessary.

The global gathering at the Make Good Famous Summit served as a powerful reminder that addressing societal issues is a collective effort, not a solo struggle.

