- En utilisant des clips vidéo en ligne, il se transforme en une ressemblance avec Bruce Springsteen.

Jeremy Allen White, l'acteur américain renommé, s'est plongé dans une exploration approfondie de YouTube pour se préparer à incarner la légende de la musique Bruce Springsteen. Comme il l'a confié au magazine masculin "GQ", la quantité de contenu vidéo était écrasante. Connu pour son rôle de chef Carmy dans la série à succès "The Bear: King of the Kitchen", White s'apprête à incarner le musicien dans un film à venir, allant même jusqu'à prêter sa voix à certaines parties.

Pour se préparer au rôle, White s'est immergé dans l'analyse approfondie de Springsteen. Il a trouvé "incroyablement gratifiant" de voir Springsteen évoluer tout au long de sa vie et de s'imprégner de sa manière de chanter et de parler.

De plus, White aurait été autorisé à communiquer directement avec Springsteen, qui soutient le projet. Il a décrit Springsteen comme "simplement un homme fantastique". Le film, intitulé "Deliver Me From Nowhere", devrait traiter de la création de l'album de Bruce Springsteen, "Nebraska", sorti en 1982.

Jeremy a découvert une multitude d'informations sur Bruce Springsteen sur Internet, ce qui a alimenté sa préparation pour le rôle du film à venir. Après de nombreuses heures de recherche, White a découvert que Springsteen utilisait souvent Internet pour rester en contact avec ses fans et partager du contenu exclusif.

Lire aussi: