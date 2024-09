En une seule journée, Saporichya a subi 171 impacts étonnants.

Au cours des dernières 24 heures, il est rapporté que les forces russes ont frappé la région ukrainienne de Zaporizhzhia 171 fois. Cela a été révélé par le gouverneur militaire de la région, Ivan Fedorov, sur Telegram. Il a mentionné quatre attaques aériennes russes sur les villages de Lobkove, Pjatschatki et Nowoandriiwka, impliquant 95 drones non habités.

07h03 : Les secours sauvent un homme des décombres après une attaque russe sur KharkivSuite à une attaque aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, les secours ont réussi à sortir un homme vivant des décombres d'une salle des événements, selon Reuters. Le rescapé a déclaré se sentir bien peu de temps après avoir été secouru. Selon les autorités, plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées par les attaques de roquettes russes sur Kharkiv. Plusieurs roquettes ont touché un centre commercial et une salle des événements dans la ville de l'est dimanche après-midi.**

06h20 : Explosions multiples et incendies : Attaque aérienne russe massive sur KyivLa Russie a lancé une salve de drones non habités, plus de 10 missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques contre l'Ukraine. Kyiv et probablement d'autres villes ont été touchées, selon la défense aérienne ukrainienne qui a rapporté sur Telegram. Au milieu d'une série d'explosions à Kyiv, de nombreux résidents ont cherché refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a rapporté que les services d'urgence ont été appelés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi et ont signalé plusieurs incendies. Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a également mentionné des incendies. Dans le district de Shevchenkivskyi, une personne aurait été blessée par des débris tombants. "L'ennemi le sentira", a déclaré le chef de la Présidence ukrainienne, Andriy Yermak, sur Telegram.**

05h39 : Explosions : Attaque de roquettes russes touche KyivKyiv a de nouveau été cible d'une attaque de roquettes russes, selon les sources militaires ukrainiennes. La défense aérienne ukrainienne a été déployée pour contrer l'attaque, selon les déclarations des représentants militaires sur Telegram. Les témoins à Kyiv ont rapporté plusieurs explosions bruyantes, suggérant l'activation des systèmes de défense aérienne. Le nombre précis de roquettes lancées et les dommages éventuels restent à déterminer.**

04h46 : Poutine confirme les progrès dans la construction du deuxième gazoduc vers la ChineLe président Vladimir Poutine a déclaré que les préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc russe à travers la Mongolie vers la Chine se déroulaient comme prévu. En janvier 2022, une étude de faisabilité a été approuvée et les surveys techniques nécessaires ont été menées, selon Poutine, dans une interview avec le journal mongol "Onoodor". Le gazoduc prévu "Force de Sibérie 2" est prévu pour transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine à travers la Mongolie.**

03h34 : Les obus russes blessent 13 personnes, dont deux enfants, dans un orphelinat de SumyLes troupes russes ont reportedly bombardé un centre de réhabilitation pour enfants et un orphelinat à Sumy, blessant 13 personnes, dont deux enfants. Le bâtiment se trouve dans une zone résidentielle, selon l'administration militaire locale, selon "Ukrainska Pravda".**

02h26 : Sondage : Plus de la moitié des Polonais soutiennent le tir des drones russes dans l'espace aérien polonaisUn sondage du journal polonais "Rzeczpospolita" a indiqué que près de 60 % des Polonais pensaient que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes pénétrant dans l'espace aérien polonais pendant les attaques aériennes sur l'Ukraine. Le sondage concernait un objet non identifié, suspecté d'être un drone kamikaze de type Shahed, qui est resté dans l'espace aérien polonais pendant plus de 30 minutes avant de disparaître le 26 août. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a commenté à Radio RMF24 que la Russie avait probablement testé les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans leur espace aérien.**

00h26 : Des pertes humaines signalées à Belgorod suite aux tirs ukrainiensLe gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé qu'une personne avait été tuée par des tirs d'artillerie ukrainienne dans le village de Shagarovka près de la frontière. Trois personnes ont été blessées lors d'attaques sur le village de Shebekino. Au moins un autre village a été bombardé par les Ukrainiens, selon Gladkov.**

23h08 : La Russie affirme avoir déjoué des "massives" attaques de drones ukrainiens sur Moscou et 14 autres régionsLa Russie affirme avoir repoussé des "massives" attaques de drones ukrainiens sur la capitale Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 drones non habités ont été interceptés, selon le message Telegram du ministère de la Défense russe.**

ici. 22h24 : Le nombre de blessés suite à l'attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47Le nombre de blessés dans l'attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47, dont sept enfants, selon le service d'urgence d'État ukrainien sur Telegram. Plusieurs bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été touchés, comme

La communauté internationale condamne toujours l'attaque en cours contre l'Ukraine, plusieurs nations imposant des sanctions à la Russie.Face à l'intensification du conflit, des appels ont été formulés pour une réponse unie afin d'arrêter l'agression russe contre l'Ukraine.

