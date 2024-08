En un mois, Harris accumule une somme impressionnante de 500 millions de dollars.

Kamala Harris et son équipe de campagne ont recueilli 540 millions de dollars en dons depuis le début de sa candidature à la vice-présidence, selon leurs propres déclarations. Ce chiffre record a été qualifié de "historique". La convention démocrate de Chicago de la semaine dernière a rapporté plus de 80 millions de dollars en contributions. La plupart des fonds ont afflué après le discours de Harris jeudi soir.

Présidant, un tiers de ces dons provenait de nouveaux donateurs, suggérant un large soutien parmi la base du parti. Notamment, six sur dix nouveaux donateurs à la campagne étaient des femmes, selon l'équipe de Harris. Cependant, ces chiffres n'ont pas encore été vérifiés, en attendant le dépôt du rapport financier officiel par l'équipe de campagne aux autorités administratives compétentes.

Les élections américaines sont notoirement coûteuses. La contestation de 2020 entre Joe Biden et Donald Trump a été la plus coûteuse jamais vue, coûtant 14,7 milliards de dollars. Pour rester compétitifs et avoir un impact significatif, les candidats doivent disposer de fonds suffisants. Selon les données d'Open Secrets, tous les candidats avaient collecté plus de 1,5 milliard de dollars en dons à la fin juillet. Les grands donateurs jouent souvent un rôle déterminant dans les élections, accordant des centaines de millions de dollars à leurs candidats.

Le couvre-chef Harris-Walz devient viral

Suite à l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la présidence mi-juillet et à sa nomination subséquente de Harris comme remplaçante, le duo a gagné en popularité parmi les démocrates, ainsi que le candidat au poste de gouverneur Tim Walz.

Une casquette de campagne, ornée de camouflage et portant les noms des candidats en orange, a rapidement trouvé son public parmi les supporters, se vendant en peu de temps. En quatre semaines, elle a généré un chiffre d'affaires massif de 4 millions de dollars. Le fabricant a révélé qu'il devrait augmenter les heures de travail de ses employés à 60 heures par semaine pour suivre la demande croissante.

Alors que les démocrates acclamaient Harris comme candidate officielle à la convention de Chicago avec des taux d'approbation spectaculaires, la course à la Maison Blanche reste serrée. Le 5 novembre, le peuple américain votera pour choisir son prochain Commandant en chef.

