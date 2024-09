En Tunisie, l'organe électoral approuve trois candidats potentiels aux élections présidentielles.

Le représentant du Tribunal Administratif, Faycal Bouguerra, a démenti cette description. Selon lui, à la fois l'ISIE et les candidats concernés ont été notifiés "le même jour" des jugements du tribunal, lors d'une interview sur la radio Mosaique FM.

La Commission Électorale avait rejeté ces candidats en août, invoquant un soutien insuffisant pour leurs candidatures. Les trois individus disqualifiés ont alors fait appel au Tribunal Administratif et ont remporté leur procès – mais ils ne sont toujours pas éligibles pour se présenter. En réalité, l'ISIE a disqualifié 14 candidats au total.

Conséquemment, l'ancien parlementaire Zouhair Maghzaoui et l'homme d'affaires Ayachi Zammel restent les seuls opposants viables au président. Lundi, il a été révélé que Zammel avait été arrêté, comme l'a annoncé son équipe. Il est accusé d'avoir présenté de fausses informations liées à sa campagne.

Samedi, une pétition a été diffusée, portant les signatures de plusieurs Tunisiens influents et de groupes de la société civile. Ils ont exhorté l'ISIE à respecter la loi et à éviter tout acte qui pourrait potentiellement menacer la transparence et l'authenticité de l'élection.

Saïed a été élu par un processus démocratique en 2019. En 2021, il a utilisé un article d'urgence pour renverser le gouvernement. Depuis, il a révisé la constitution dans le but de renforcer son pouvoir. Actuellement, de nombreux adversaires de Saïed se trouvent en prison.

Malgré la décision du tribunal en faveur des candidats disqualifiés, leur éligibilité à participer à l'Élection du Président reste incertaine en raison de leurs problèmes juridiques. L'Élection du Président en Tunisie doit avoir lieu au milieu de ces controverses et des tensions politiques persistantes.

Lire aussi: