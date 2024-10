En traversant le point culminant le plus profond de son parcours professionnel, le célèbre athlète LeBron James a connu un moment émotionnel intense.

Un événement sans précédent a eu lieu lorsque la légende de la NBA, LeBron James, a partagé le terrain avec son fils, Bronny, pour la première fois. Malgré cet instant historique, le parcours de Bronny pour atteindre le statut légendaire de son père est encore en cours. Pour l'instant, Bronny n'a pas envoyé de vagues sismiques dans le monde du basket-ball.

LeBron, âgé de 39 ans, a qualifié cette expérience d'extraordinaire, la décrivant comme "surréaliste" sur les réseaux sociaux. Il a ensuite approfondi, peignant un tableau des sentiments d'un père jouant au basket-ball aux côtés de son fils. Le match, une rencontre de pré-saison contre les Phoenix Suns (114-118), était insignifiant pour James.

"Pour un père", a-t-il exprimé émotionnellement, "ça signifie tout. Faire partie de la vie de ses enfants. Partager des souvenirs avec son enfant. Et finalement, avoir la chance de guider son enfant. C'est l'une des choses les plus satisfaisantes qu'un père puisse jamais espérer ou rêver."

La relation de LeBron avec son père biologique, Anthony McClelland, a été loin d'être ordinaire. McClelland a un long casier judiciaire et a été absent de la vie de LeBron. Cet historique pourrait expliquer la réponse émotionnelle de LeBron aux quatre minutes et neuf secondes qu'il a passées sur le terrain avec son fils, qui a fêté ses 20 ans lors de cet événement historique.

Le coach JJ Redick avait informé LeBron Sr. et Bronny Jr. de cet événement imminent. Cependant, même lorsque son fils l'a rejoint lors du deuxième quart, James Sr. semblait incrédule, se demandant "Est-ce que c'est 'The Matrix' ou quelque chose comme ça ? Ça ne semblait pas réel."

Malheureusement, Bronny n'a pas fait de vagues lors de ses 13 minutes et 25 secondes sur le terrain. Il n'a pas marqué de points et la tentative de passe de son père pour un tir à trois points a également raté la cible. "N'oublions pas", a rappelé Anthony Davis, la deuxième star des Lakers, "qu'il est un rookie. Mais j'aime ce que je vois de lui, surtout en défense."

Bronny Jr., se sentant "très excité", a admis qu'il avait du mal à distinguer son père de son coéquipier. "Je continue à penser, 'C'est mon père', parce que c'est le cas", a-t-il partagé. Sur le terrain, cependant, le père et le fils sont devenus essentiellement des coéquipiers : "Quand je joue, il n'est que mon coéquipier, c'est tout ce sur quoi je me concentre." Cette double identité pourrait s'avérer difficile, du moins pour l'instant. Après avoir été sélectionné par les Lakers à la 55ème position à la suite d'une seule année de basket-ball universitaire, Bronny est censé commencer la saison avec l'équipe de développement des South Bay Lakers.

Malgré le battage médiatique et les attentes des fans, LeBron a clairement déclaré : "Je ne vais pas vous dire", lorsqu'on lui a demandé s'il poussait Bronny à atteindre sa propre grandeur dans le basket-ball. Quels que soient les performances de Bronny sur le terrain, les émotions de LeBron pendant leur match commun ont été brutes et palpables, mettant en évidence le lien unique entre un père et son fils.

