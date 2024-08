- En transition, le podcaster Monchi, anciennement connu sous le nom de Punksonger, change de rôle.

Jan "Monchi" Gorkow (36), à la tête du groupe de punk Feine Sahne Fischfilet, lance son propre podcast. "J'ai trouvé l'intérêt : cela permet une exploration approfondie, et on peut aussi papoter sans que personne ne se méprenne sur nos propos", a-t-il déclaré. Intitulé "Chaque jour est un jour de feu", son podcast vise à converser avec des personnes partageant cette vision, "ceux qui brûlent et créent, pas seulement ceux qui parlent pour ne rien dire".

En phase de lancement, à l'approche des élections régionales en Saxe, Thuringe et Brandebourg, il présentera des individus "qui sont restés dans l'Est, vivant ses hauts et ses bas", comme il l'a annoncé.

Pour le premier épisode, Monchi discute avec son beau-frère, le pompier Markus, qui vit en Mecklembourg-Poméranie avec sa famille. Initialement maçon en Mecklembourg-Poméranie, il a ensuite servi dans l'armée allemande, notamment en Afghanistan.

Monchi trouve la bande-son parfaite pour ses conversations, en jouant souvent ses tubes de punk préférés lors du podcast. Ses invités, comme son beau-frère Markus, apprécient le rythme énergique de la musique tout en plongeant dans des discussions profondes.

