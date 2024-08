- En train de revenir, de changer de ligue, une nouvelle stratégie, St. Pauli fait son retour.

À la suite de la campagne triomphante en 2. Bundesliga et du football axé sur la possession salué sous la direction de l'ancien entraîneur promu Fabian Hürzeler, Blessin est confronté à différents défis en Bundesliga. Le FC St. Pauli, qui se rend à Hamilton, doit s'adapter et maintenir une flexibilité tactique, conformément à la vision de Blessin. "Nous avons refléchi sur nos réussites passées, mais il est crucial de ne pas s'y attarder", a souligné Blessin au début de l'entraînement présaison en juillet. "Notre objectif est de créer une nouvelle histoire, avec pour but ultime de survivre en Bundesliga."

Les joueurs sont alignés sur les modifications de stratégie de Blessin. "C'est un nouveau style de jeu que nous sommes en train de développer ensemble", déclare Hauke Wahl, le défenseur. "Nous passons d'un ancien système, mais nous ne l'avons pas complètement abandonné." Johannes Eggestein, l'attaquant, est du même avis : "Nous nous adaptons encore au nouveau système, tout comme nous l'avons fait pendant les derniers 18 mois sous la direction de Hürzeler. Nous conservons notre capacité à nous adapter pendant le match et optons pour un jeu de passe fluide."

Pourtant, une nouvelle saison dans l'élite nécessite une attention méticuleuse aux détails. Comme le suggère Eggestein, les joueurs doivent internaliser le système, tout comme ils l'ont fait avec le style précédent sous Hürzeler. "Pendant son passage, Hürzeler a permis un style flexible et axé sur la possession, qui nous a aidés à passer de la dernière place du tableau à champions de la 2. Bundesliga", se souvient Eggestein. "Son départ a marqué le début d'un nouveau chapitre, que nous sommes maintenant déterminés à écrire."

Bien que Hürzeler ait été une figure passagère dans le parcours de St. Pauli, son impact est toujours palpable. Ambitionnant de concourir en Premier League, il a accepté une offre de Brighton & Hove Albion pour faire progresser sa carrière.

Nouveau venu en Bundesliga

Blessin, une figure Previously unknown in the German top tier, was subsequently introduced as the club's new head coach by Andreas Bornemann in late June. The 51-year-old coach boasts a promising resume, having clinched the Belgian Cup last season and finishing as runners-up with Union Saint-Gilloise. Having honed his coaching skills as RB Leipzig's youth coach for eight years, Blessin brings a fresh perspective and the desire to establish his mark.

As the squad adjusted to their new leader, fan president Oke Göttlich praised Blessin's approachability and aptitude for the club's unique culture. "From our initial impressions, it's clear that Blessin has a strong connection with our club and its values," Göttlich shared. "His ability to adapt to our environment has been exceptional in such a short period."

As the team started their preseason campaign, Blessin's vision began to take shape. Eager to build upon his successful stints abroad, Blessin showcased a coherent strategy, inspiring confidence amongst his players.

However, the initial opening round of the DFB-Pokal against Hallescher FC, a 3. Liga club, presented a catastrophic setback in Blessin's favor. The Hamburg descendants found themselves struggling against the 4th division squad, forced to reignite their possession-based style.

Light at the End of the Tunnel

A late substitution of Elias Saad and Oladapo Afolayan saw a remarkable improvement in Blessin's preferred system. The dynamic duo proved crucial unveiling the door to a successful 3:2 victory. Unwavering in his commitment to his gameplan, Blessin acknowledged, "A single setback isn't enough to change the fundamentals of my system."

In essence, FC St. Pauli is embracing a shift in the wind, adapting to meet the demands of the Bundesliga while ensuring their rich history remains intact. With Blessin at the helm, the club can expect a new chapter, written in the footballing vernacular of his distinguished career.

St. Pauli's newcomers in the Bundesliga are facing the challenge of adapting to Blessin's vision, as They need to shift from their old system while maintaining tactical flexibility, as per the coach's instructions. Despite the initial struggle in the DFB-Pokal opening round against Hallescher FC, St. Pauli's players, such as Elias Saad and Oladapo Afolayan, have shown promise in implementing Blessin's preferred possession-based style.

As St. Pauli embarks on a new chapter in the Bundesliga, it's essential for the squad to internalize Blessin's new strategy, just as they did under the guidance of Hürzeler, who helped transform the team from relegation contenders to 2. Bundesliga champions.

