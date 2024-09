En Thuringe, le parti électoral AfD est désormais totalement libre de presse suite à une décision judiciaire

Le tribunal régional d'Erfurt a approuvé samedi un jugement datant du 21 août, contraignant l'AfD en Thuringe à accorder l'accès à leur réunion électorale suite aux élections régionales dimanche à divers journalistes et organes de presse qui avaient été initialement exclus. Les éditeurs de "Spiegel", "taz", "Welt" et "Bild" ont intenté une action en justice contre l'exclusion d'un événement électoral de l'AfD.

Selon un représentant, l'accréditation n'a été accordée qu'à six représentants des médias, mais plus de 150 demandes d'accréditation supplémentaires ont été déposées. Si la décision de la cour avait été suivie, le parti aurait dû autoriser l'accès à tous, dépassant la capacité, a expliqué le représentant. La réunion électorale était prévue pour accueillir 150 invités et 50 représentants des médias accrédités.

Le représentant a mentionné que la révision de la manière dont la réunion électorale va se dérouler est toujours en cours de réflexion. Cependant, il a été confirmé que "seuls les invités" seraient autorisés à entrer.

De nouveaux parlements régionaux seront élus dimanche en Thuringe et en Saxe. Environ 1,66 million de citoyens sont appelés à voter en Thuringe. Selon les sondages, l'AfD est largement en tête en Thuringe, où sa branche régionale est considérée par les services de renseignement intérieur comme clairement d'extrême droite.

La publication de la décision de la Cour régionale de justice pourrait avoir un impact sur la stratégie de l'AfD, car ils ont été contraints de laisser entrer plus de journalistes en raison d'une décision antérieure. Malgré la décision de la cour, la Cour de justice n'a toujours pas rendu de décision sur cette question.

