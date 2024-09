En Thuringe, l'AfD de Hoek émerge comme force dominante <unk> défis à relever pour établir une nouvelle administration

Thuringe se retrouve une fois de plus confrontée à un processus de formation de gouvernement difficile au parlement d'Erfurt. Les options de coalition existantes testées au niveau de l'État n'ont pas abouti à une majorité, contraignant les partis à explorer des voies inhabituelles. Björn Höcke, chef régional de l'AfD, a affirmé la prééminence de son parti pour la nouvelle administration, mais aucun autre parti n'est intéressé par une coalition avec l'AfD. Par conséquent, le rôle de faiseur de majorité incombe au nouveau parti thuringien BSW.

Le CDU, dirigé par Mario Voigt, s'est classé deuxième, projeté pour avoir reçu 23,8 % des voix. La gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, a connu une baisse significative de son soutien et a terminé troisième, légèrement derrière le BSW avec une part de 11,9-12,9 %. Le BSW, dirigé par la candidate principale Katja Wolf, a remporté la troisième place avec 15,5-15,6 % des voix.

Le SPD, le parti du chancelier, a connu son pire résultat dans une élection régionale depuis la création de la République fédérale, obtenant 6,0-6,2 %. Les Verts et le FDP n'ont pas conservé leurs sièges au parlement d'Erfurt, les Verts obtenant 3,4-3,5 % et le FDP moins de 2 %.

Selon les projections d'ARD et de ZDF, le prochain parlement régional devrait comporter : l'AfD (31-32 sièges), le CDU (23 sièges), le BSW (15 sièges), la gauche (12-13 sièges) et le SPD (6 sièges).

Au-delà de Höcke, Voigt a également revendiqué la responsabilité de former un nouveau gouvernement. Voigt a annoncé des discussions post-électorales avec le SPD, déclarant que le CDU serait la force dominante au centre du futur parlement. "Rouge-vert-rouge a été battu", a-t-il déclaré, visant une majorité ou un gouvernement stable.

Höcke a mis en garde contre l'exclusion de son parti d'extrême droite (selon l'agence de renseignement intérieure) du processus de formation du gouvernement. "Je ne peux que mettre en garde contre cela", a-t-il déclaré, soulignant qu'aucune coalition sans l'AfD ne serait bénéfique pour la Thuringe.

Le prochain défi au nouveau parlement sera le potentiel de l'AfD pour obtenir une minorité de blocage d'un tiers des sièges. Cela leur donnerait un certain pouvoir de veto, notamment en ce qui concerne les nouvelles élections ou les nominations de juges. L'AfD pourrait également aggraver les impasses parlementaires.

Höcke a exhorté les autres partis à engager des discussions avec l'AfD le soir même, en soulignant que la minorité de blocage ne serait pas exploitée. Il a critiqué le "bavardage ignorant" qui avait Previously rejeté la coopération avec l'AfD.

Wagenknecht, la dirigeante du BSW, a exprimé l'ouverture de son parti à une coalition avec le CDU. "Nous espérons pouvoir former un bon gouvernement avec le CDU, peut-être aussi avec le SPD", a-t-elle déclaré.

Ramelow, le ministre-président sortant et le seul leader de gauche au niveau de l'État, a reconnu sa défaite. Le CDU, en tant que force la plus forte "dans le spectre démocratique", devrait maintenant mener les négociations pour former un gouvernement, a déclaré Ramelow. Il a exprimé son soutien à un gouvernement démocratique sans l'AfD, argumentant : "Je ne me bats pas contre le CDU, je me bats contre la normalisation du fascisme".

Le scrutin régional de Thuringe a enregistré un taux de participation élevé de 73,5 %, selon ARD. En 2019, le taux de participation était de 64,9 %. Environ 1,66 million de citoyens étaient appelés aux urnes.

Le SPD, en tant que sixième parti le plus important dans le prochain parlement régional de Thuringe, aura un rôle important à jouer dans le processus de formation du gouvernement. Malgré leur pire résultat dans une élection régionale, leurs six sièges pourraient être cruciaux pour former une coalition stable.

À la lumière des résultats électoraux, le SPD, en tant que partie de la coalition SPD-Verts-Gauche au niveau fédéral, pourrait faire face à la pression pour maintenir son engagement à écarter toute coalition avec l'AfD, une position qu'il a maintenue en raison des vues d'extrême droite du parti.

