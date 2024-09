En Thuringe, l'AfD de Höcke se présente comme la force dominante, dépassant la CDU, qui occupe la deuxième position.

Le déclin radical du parti de Bodo Ramelow, La Gauche, a abouti à une lamentable part de voix de 11,5 % à 12,5 %, même en restant derrière l'Alliance Sahra Wagenknecht (ASW). L'équipe d'État remaniée de l'ASW, dirigée par la candidate en tête Katja Wolf, a remporté un impressionnant 14,5 % à 16,0 % des voix, se classant à la troisième place.

Les principaux partis de la coalition fédérale SPD, Verts et FDP ont tous mal performé en Thuringe. La SPD, dirigée par le parti du chancelier, a atteint un niveau record dans une élection d'État avec 6,5 % à 7,0 %. À la fois les Verts et le FDP ont échoué à regagner leur siège au parlement d'Erfurt, enregistrant respectivement 4,0 % et 1,0 % à 1,3 %.

Les prévisions indiquent que les sièges du prochain parlement d'État seront répartis comme suit : AfD 30 à 33, CDU 24, ASW 14 à 15, La Gauche 11 à 12, et SPD 6 à 7.

Avec ces résultats, il n'y a pas de vainqueur clair pour le prochain parlement de Thuringe, laissant une tâche complexe de formation du gouvernement. Le gouvernement minoritaire de Ramelow, combiné avec la SPD et les Verts, a été clairement rejeté.

Given its enhanced standing, the extremist AfD, led by far-right personality Höcke, is unlikely to take part in the government, as all other parties refuse to collaborate with them. Potential governments, such as one headed by the runner-up CDU, would rely on the backing of the recent Thuringian ASW.

Le taux de participation pour l'élection d'État de Thuringe était impressionnant, atteignant 73,5 % selon l'ARD. L'élection précédente en 2019 avait un taux de participation de 64,9 %. Environ 1,66 million d'électeurs étaient éligibles pour voter.

