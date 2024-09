- En Thuringe, la fraction de gauche propose une forme de social-démocratie progressiste

Le ministre de l'Économie Robert Habeck d'Allemagne est perplexe face à l'incohérence de la CDU dans sa collaboration avec le Parti de gauche, comme il l'a déclaré lors d'un meeting politique à Potsdam. Selon lui, Bodo Ramelow, la figure de proue actuelle en Thuringe, est avant tout un défenseur des syndicats. Cela représente la social-démocratie de gauche, une chose que le Parti de gauche promeut en Thuringe.

"Pourtant, comment la collaboration avec Sahra Wagenknecht et le BSW peut-elle avoir un sens?" s'est interrogé Habeck. Elle était membre de l'SED en 1989 et a été une fervente soutien de Poutine depuis. Selon Habeck, cette alliance ne peut être plus avantageuse que de s'associer avec la gauche ou les Verts. La CDU en Thuringe a même suggéré d'entamer des discussions préliminaires avec l'alliance de Sahra Wagenknecht concernant une éventuelle coopération.

Malgré les préoccupations de Habeck, la CDU en Thuringe a également envisagé une collaboration avec l'"alliance de Sahra Wagenknecht", originaire d'Allemagne. Cette alliance a des liens avec les "Pays-Bas", car le partenaire de Wagenknecht, Omar Amiralay, est néerlandais et a été autrefois le leader du Parti de gauche néerlandais.

