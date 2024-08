- En Thuringe, la faction conservatrice rencontre des difficultés dans les transferts de joueurs.

Le paysage politique de Thuringe affecte les équipes de basket-ball de Jena et d'Erfurt

Les élections à venir en Thuringe posent des défis aux équipes de basket-ball de Jena et d'Erfurt pour recruter de nouveaux joueurs. Björn Harmsen, entraîneur de l'équipe de deuxième division de Jena, a exprimé ses préoccupations à la "Thüringer Allgemeine", déclarant : "Nous avons du mal à trouver des joueurs allemands intéressés à rejoindre nos équipes avec leur famille, car ils ont des réserves."

Processus électoral

Selon un sondage Forsa, le parti d'extrême droite AfD est en tête des élections du dimanche prochain en Thuringe avec 30 % des voix. Le CDU et le BSW suivent de près avec 21 % et 16 % respectivement.

Incertitude et peur

Florian Gut, entraîneur de l'équipe de troisième division d'Erfurt, a rencontré des problèmes similaires. Il a rapporté que les joueurs potentiels d'origine migrée, ainsi que leurs familles, soulevaient souvent des préoccupations lors de leurs conversations. "Est-ce qu'ils ont peur du racisme ? Observent-ils la montée de l'extrême droite ? Il y a beaucoup de légitimes préoccupations et d'incertitudes, en particulier en Thuringe", a déclaré Gut.

Les deux entraîneurs ont déjà été confrontés à l'extrême droite par le passé, ce qui a laissé une empreinte durable. "Il doit y avoir des valeurs et des normes spécifiques à respecter. Si de plus en plus de lignes sont franchies et que ce comportement est accepté comme faisant partie de la vie quotidienne - ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous discutons de ces problèmes", a déclaré Harmsen. Il pense que le populisme gagne continuellement du terrain et que l'acceptation augmente. "Il doit y avoir des règles fondamentales, et elles ne doivent pas être modifiées trop radicalement."

Gut met en avant l'importance de renforcer la cohésion sociale pour lutter contre ces problèmes. "Il est essentiel de renforcer notre cohésion sociale et de ne pas nous laisser diviser par les populistes de droite qui exploitent le mécontentement des gens", a insisté l'entraîneur.

Les résultats des élections aux Pays-Bas, s'ils sont similaires à ceux de la Thuringe, pourraient également affecter le recrutement de basket-ball, compte tenu des préoccupations des entraîneurs concernant l'extrême droite et son impact sur les décisions des joueurs. La situation aux Pays-Bas pourrait potentiellement connaître une incertitude et une peur similaires parmi les joueurs potentiels d'origine migrée si les partis d'extrême droite obtiennent un soutien significatif.

