- En Thuringe, la CDU termine les négociations avec le BSW et le SPD.

Le CDU est-allemand a entamé des discussions préliminaires avec la coalition menée par Sahra Wagenknecht et le SPD. Christian Herrgott, secrétaire général du CDU en Thuringe, a révélé que le comité exécutif de l'État lui a donné à lui et au chef d'État du CDU Mario Voigt l'autorisation de mener ces discussions. Il est important de noter que ces discussions ne sont pas encore des pourparlers de coalition ou d'exploration formels. La décision a été prise à l'unanimité par le comité exécutif de l'État.

Herrgott a également réaffirmé que la décision d'exclure le AfD de la CDU reste en vigueur. "Sans aucun doute, nous ne collaborerons pas avec le AfD. Nous l'avons dit avant les élections, et cela reste le même après les élections. Le même principe s'applique à une coalition avec la Gauche", a-t-il déclaré. Herrgott a souligné qu'ils étaient engagés dans un processus long, intense et complexe.

Précédemment, le président fédéral du CDU Friedrich Merz a également souligné que la décision d'exclure le AfD et la Gauche reste valable, et il appartient aux associations d'État en Saxe et en Thuringe de déterminer comment procéder.

Impasse après les élections

Le CDU a terminé deuxième aux élections de l'État dimanche, derrière le AfD dirigé par la figure de droite radicale Björn Höcke. Cependant, le paysage politique après les élections est complexe. Une coalition potentielle composée de CDU, BSW et SPD ne parviendra pas à obtenir une majorité de sièges au nouveau parlement d'Erfurt, avec 44 sièges chacun. Cette situation pourrait potentiellement conduire à une impasse avec l'opposition possible du AfD et de la Gauche.

Le comité exécutif de l'État du CDU a également abordé les questions de personnel : ils ont unanimement décidé que Voigt devrait briguer à nouveau le poste de chef de groupe parlementaire. Entre-temps, le député Andreas Bühl briguera le poste de gestionnaire des affaires parlementaires.

