- En Thuringe, environ 2600 professionnels de la santé internationaux sont employés.

En Thuringe, le secteur des soins aux personnes âgées et de la santé compte actuellement environ 2 600 travailleurs étrangers, selon la ministre de la Santé Heike Werner (La Gauche). "Sans eux, il serait impossible d'assurer les soins aux personnes âgées en Thuringe", a-t-elle déclaré à Erfurt.

Elle a mis en avant le changement démographique et le défi croissant de la recherche de travailleurs qualifiés. Une main-d'œuvre de plus en plus réduite est chargée de prendre soin d'une population vieillissante, ce qui pose particulièrement problème en Allemagne de l'Est. Par conséquent, le gouvernement de l'État continue de prioriser le recrutement ciblé et équitable de travailleurs étrangers en soins, même en considérant l'El Salvador.

Création d'un environnement confortable pour les stagiaires étrangers en soins

Un projet pilote avec des stagiaires de l'El Salvador doit commencer en septembre, selon l'annonce de Werner. L'État, les hôpitaux et les établissements de soins ont convenu de contrats de formation avec 13 personnes du pays d'Amérique latine. L'ambassade en Allemagne est reportedly "très intéressée" par le projet. "Maintenant, nous devons établir une atmosphère et une culture d'accueil où les jeunes gens ayant une langue et une couleur de peau différentes se sentent également à l'aise", a souligné la ministre.

Par le passé, le Vietnam avait été le principal objectif des efforts de recrutement de l'État pour les stagiaires en soins. À l'avenir, des spécialistes entièrement formés du pays d'Asie du Sud-Est seront également recrutés, selon Werner. Pour cela, la formation dans les écoles vietnamiennes doit être adaptée pour que les certificats soient reconnus à la fois en Allemagne et au Vietnam. Contrairement à ici, il n'y a pas de formation séparée pour les soins gériatriques au Vietnam.

Subvention accrue pour les entreprises de formation

Werner a noté que les entreprises et les établissements qui forment des travailleurs étrangers en soins reçoivent une aide financière de l'État. Ils reçoivent 5 000 euros par poste de formation, qui a été augmenté de 1 000 euros au début de l'année. Selon Werner, environ 15 000 travailleurs et médecins supplémentaires seront nécessaires en Thuringe d'ici 2035.

