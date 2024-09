" En tant que Russes, nous avons le soutien divin. " - Procédure fasciste à Saint-Pétersbourg (paraphrasée)

Puissance Inébranlable, Yet Incontestable: "Nous sommes Russes, Dieu Est Avec Nous," scandent nationalistes et fascistes dans les rues de Saint-Pétersbourg. Ils répètent "En Avant, Russes!" Leur raison pour cette procession est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, considéré comme héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28: Le Rêve de la Propagande Russe: "L'Atlantique Est la Barrière Idéale"Le célèbre présentateur russe Vladimir Solovyov pense que la Russie ne devrait pas s'arrêter à la conquête de l'Ukraine. "Je pense que l'Atlantique est la barrière idéale. Une barrière naturelle," dit le propagandiste du Kremlin. L'emplacement idéal pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et comme ils ont paru attrayants à Paris." Rappelé à l'absence de Russes, il suggère: "Les frères biélorusses sont avec nous." Sinon, une alliance avec la Chine pourrait être considérée.

20:01: Préparation Hivernale des Volontaires Britanniques en UkraineDans de nombreuses résidences ukrainiennes encore intactes malgré les bombardements, les fenêtres sont absentes - une situation inquiétante à l'aube de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" aborde ce problème en se rendant dans les zones de conflit et en installant des fenêtres temporaires.

19:34: Mineurs Prisonniers à Donetsk150 mineurs sont coincés dans la mine de Dobropillia en raison d'une panne de courant causée par les attaques russes dans la région de Donetsk. Cette information est diffusée par "Kyiv Independent" et confirmée par Mychailo Volynets, chef du syndicat des mineurs ukrainiens. Dobropillia, une ville d'environ 28 000 habitants avant la guerre, se trouve à environ 20 kilomètres au nord de Pokrovsk. Cette région a été une cible principale des forces russes ces derniers mois. Les attaques russes ont perturbé l'alimentation en électricité de Dobropillia et des établissements environnants, y compris les mines de charbon. La panne de courant entraînerait reportedly l'empoisonnement et l'inondation des mines. Volynets ajoute que la situation reste "difficile".

19:08: Swedephobie: La Suède Renforce son Budget de Défense Civile en Préparation de la GuerreLa Suède prévoit de doubler son budget de défense civile au cours des trois prochaines années en prévision d'une éventuelle guerre. "Les enseignements tirés du conflit ukrainien soulignent la nécessité d'assurer le fonctionnement des principaux secteurs de la société", a déclaré le gouvernement suédois. Le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin a annoncé que le financement de la défense civile suédoise serait augmenté cette année de deux milliards de couronnes à un total de 8,5 milliards de couronnes, soit 740 millions d'euros. D'ici 2028, un budget annuel de 15 milliards de couronnes est prévu. "La situation de sécurité reste précaire et devrait persister dans un avenir prévisible", explique Bohlin.

18:39: Poutine: "Autoriser l'Ukraine à Utiliser des Armes à Portée Élevée Contre la Russie Équivaut à Engager NATO contre la Russie"Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'autorisation occidentale de l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes désignerait la NATO comme "en guerre contre la Russie". "Cela changerait la nature du conflit", a informé Poutine à un journaliste de la télévision d'État. "Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie". Les représentants russes ont émis de telles alertes à maintes reprises, que ce soit pour les chars, les avions de chasse ou les missiles. Depuis l'intervention russe en Ukraine, il y a eu de nombreux avertissements de Moscou concernant les escalades, les changements de nature de la guerre ou même le danger nucléaire. L'Ukraine a constamment sollicité l'autorisation de l'Ouest d'utiliser des armes à longue portée occidentales contre les territoires russes pour prévenir les attaques de là. La Russie cible l'infrastructure ukrainienne avec ses garnisons militaires depuis des mois.

18:07: Zelenskyy: Proposition de Paix Chinoise-Brésilienne "Destructrice"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a condamné une initiative de paix sino-brésilienne. "C'est destructeur, rien de plus qu'une déclaration politique", a commenté Zelenskyy lors d'une interview avec le média brésilien Metropoles. "Comment pouvez-vous proposer une telle initiative sans en discuter avec nous d'abord?" La Chine et le Brésil ont plaidé pour une conférence internationale pour la paix en mai. "À quoi sert cela?" s'est demandé Zelenskyy. Contrairement à Moscou, Kiev n'a pas été consulté au préalable.

**17:40: Les Missiles Russes Ciblent un Bateau Civil**

Selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis sont ouverts à modifier leur aide militaire à l'Ukraine selon les besoins. Blinken, lors d'une conférence de presse à Varsovie, a été interrogé pour savoir si les États-Unis avaient donné leur feu vert à l'Ukraine pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie à l'aide d'armes occidentales. Blinken a répondu : "Je peux vous dire que nous continuerons à faire ce que nous avons fait : nous ajusterons, nous modifierons si nécessaire, y compris en ce qui concerne les armes accessibles à l'Ukraine." Blinken a révélé qu'il avait eu des discussions approfondies et complexes avec son homologue britannique David Lammy à Kyiv, en Ukraine, mercredi. Ces discussions ont fourni des aperçus de la façon dont les Ukrainiens perçoivent le champ de bataille et de leurs besoins. Ces aperçus seront pris en compte, et des modifications seront apportées si nécessaire.

16:35 Changement de rôle pour le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg assumera le rôle de président à la Conférence de sécurité de Munich en 2025. Stoltenberg prendra cette fonction après la conférence de sécurité en février 2025, remplaçant Christoph Heusgen, qui a occupé le poste depuis 2022 et a été conseiller en chef d'Angela Merkel pendant de nombreuses années. Heusgen quittera son poste, tandis que Wolfgang Ischinger, le président sortant, continuera de siéger en tant que président du conseil d'administration de la fondation. Stoltenberg quittera son poste de secrétaire général de l'OTAN en octobre 2022, qu'il remettra au précédent Premier ministre néerlandais Mark Rutte.**

16:11 Tragédie en Ukraine : des employés de la Croix-Rouge tués

Trois employés de la Croix-Rouge en Ukraine ont été tués dans des bombardements russes, selon des sources ukrainiennes. Cet incident s'est produit dans un village de la région contestée de Donetsk, comme annoncé par le Bureau du procureur général d'Ukraine sur Telegram. Deux autres employés ont été blessés, l'un d'entre eux se trouvant dans un état critique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de commettre un autre crime de guerre sur ses réseaux sociaux, déclarant : "Aujourd'hui, l'agresseur a attaqué la mission humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge dans la région de Donetsk."**

15:45 Public exclus de l'audience des avocats de Navalny

Dans le procès contre les trois avocats de l'opposant au Kremlin Alexei Navalny dans la ville russe de Petushki, le juge a rapidement exclu le public. Le juge a justifié cette décision en invoquant un avertissement de la police concernant des provocations présumées par des partisans de Navalny. Les trois avocats sont accusés d'appartenir à une organisation extrémiste - la Fondation anti-corruption fondée par Navalny.**

15:18 Conflit naval dans la mer Noire

Des rapports suggèrent que l'Ukraine et la Russie sont actuellement engagés dans un conflit naval et aérien dans la mer Noire. Les services de renseignement militaire ukrainien ont rapporté qu'un avion de chasse russe Su-30 avait été abattu à l'aide d'une arme anti-aérienne portable lors d'une opération spéciale en mer à 08h04. Les détails supplémentaires de l'opération de mardi soir n'ont pas été divulgués par Kyiv. Entre-temps, le ministère russe de la Défense a rapporté qu'une tentative infructueuse de l'Ukraine d'attaquer une plateforme de forage russe dans la mer Noire à l'aide de vedettes rapides a entraîné la destruction de huit des 14 bateaux et leur coulage, les bateaux restants ayant battu en retraite. Il n'a pas été question de la perte d'un avion à Moscou. Cependant, le blog militaire Rybar, proche du ministère russe de la Défense, a rapporté qu'un Su-30 avait été abattu lors de la riposte à l'attaque ukrainienne.**

14:54 Soldats ukrainiens : "Nous en avons assez de la guerre"

Les soldats ukrainiens doivent utiliser stratégiquement et judicieusement les quelques armes disponibles en raison de la pénurie de munitions et du manque de meilleures armes occidentales neuves, comme l'a observé la journaliste de ntv Kavita Sharma au front.**

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans la région de Kursk

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Kursk, à la frontière russe. Cette réaction de l'armée russe "correspond au plan ukrainien", a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv, sans fournir plus de détails. Le ministère russe de la Défense a rapporté sur Telegram que les unités russes avaient libéré dix villages dans la région de Kursk en deux jours.**

13:55 Critique des relations Iran-Russie

Un politique iranien influent a exprimé une critique inhabituelle des relations entre l'Iran et la Russie au milieu de nouvelles sanctions et tensions diplomatiques. Dans un post sur la plateforme X, Ali Motahari, ancien vice-président du Parlement, a fait référence aux nouvelles sanctions imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en raison de la fourniture de missiles balistiques à la Russie par l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fermement nié ces livraisons de missiles.**

13:38 Penurie d'eau et de gaz dans la ville ukrainienne de Pokrovsk

La ville ukrainienne de Pokrovsk est actuellement confrontée à une pénurie d'eau potable régulière et de nombreux habitants n'ont pas de gaz pour cuisiner et se chauffer, suite aux attaques russes. Une usine de traitement de l'eau a été récemment endommagée lors des combats, et la ville dépend actuellement de plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau potable. La veille, les Russes ont également détruit un centre de distribution de gaz, privant 18 000 habitants de Pokrovsk de gaz.**

Selon un rapport du portail d'informations indépendantes russes "Agentstvo", la Russie pourrait avoir moins de navires de guerre que déclaré officiellement. Le rapport, se basant sur des données non vérifiées de "Global Naval Powers Ranking 2024" et de "RussiaShips.info", suggère que la Russie dispose d'environ 264 ou 299 navires de guerre, selon la source. Environ 50 navires et sous-marins de la Flotte de la mer Noire, qui ne participent pas à l'exercice, sont également inclus dans le rapport. La Russie a été précédemment accusée d'exagérer la taille de ses forces militaires.

12:28 La Russie renforce son espionnage sur la Bundeswehr

Les services de renseignement russes ont renforcé leur espionnage de l'aide allemande à l'Ukraine et de la Bundeswehr, comme révélé dans le nouveau rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). Le rapport indique que les services de renseignement russes ont déplacé leur attention de la politique militaire stratégique et de la stratégie vers le niveau tactique, ce qui rend crucial pour la Russie d'obtenir des informations sur l'aide allemande à l'Ukraine, y compris les itinéraires de transport et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. Les capacités de la Bundeswehr pour la défense territoriale et de l'alliance ont également été ramenées au premier plan par les services de renseignement russes.

11:52 Munz : "Menace d'armes nucléaires sur Berlin" pas un accident

Il est possible que la Grande-Bretagne et les États-Unis puissent donner à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des armes contre le territoire russe. Jusqu'à présent, le Kremlin a empêché cette décision par des menaces, explique le correspondant de ntv Rainer Munz. Il n'est donc pas surprenant qu'un spécialiste des armes nucléaires propose maintenant des attaques sur Berlin.

11:15 Rapport : Retard dans la décision sur les missiles de longue portée jusqu'à mi-septembre

Une décision sur l'utilisation de missiles occidentaux de longue portée en Russie par l'Ukraine pourrait prendre du temps. Une décision avant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, est peu probable, selon le média américain Bloomberg. Le rapport cite le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, qui a déclaré que la réunion de l'ONU serait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée. Le président ukrainien Selenskyj devrait réaffirmer sa demande lors de la réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans de Selenskyj pour des attaques sur le territoire russe. Blinken doit en discuter avec le président Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer doit également rencontrer Biden vendredi.

10:31 Blinken arrive en Pologne sur le chemin du retour de Kyiv

Le secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un solide partisan de l'Ukraine, sur le chemin du retour de Kyiv. Des rencontres avec le vice-Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken devrait discuter de la coopération future avec la Pologne, principale porte d'entrée logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a également considérablement augmenté son budget militaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du conglomérat américain Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 La force aérienne ukrainienne signale 64 drones russes et 5 missiles pendant la nuit

La force aérienne ukrainienne signale que l'armée russe a attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones de combat d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas entièrement vérifiés. La défense aérienne a également été active plusieurs fois autour de Kyiv pour abattre des drones approchant.

09:11 Expert russe appelle à une posture de menace nucléaire plus forte

Le spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov estime que la Russie doit rendre clair qu'elle est prête à utiliser des armes nucléaires. Le principal objectif de la doctrine nucléaire de la Russie devrait être de convaincre tous les ennemis actuels et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires, a déclaré Karaganov au journal russe Kommersant. Moscou pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Les États-Unis mentiraient s'ils prétendaient garantir une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov a précédemment appelé la Russie à envisager une frappe nucléaire préventive pour intimider ses ennemis. Certains experts occidentaux estiment que Karaganov sert un but utile pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident et font paraître Poutine plus modéré en comparaison.

08:46 L'Ukraine espère obtenir l'approbation des États-Unis pour utiliser des missiles occidentaux de longue portée

Il y a un regain d'espoir en Ukraine qu'elle pourrait bientôt être autorisée à lancer des attaques plus profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Le secrétaire d'État américain a souligné lors de sa visite à Kyiv qu'il veut s'assurer que "l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". En Grande-Bretagne, les signes sont déjà positifs:

08:04 Le renseignement militaire ukrainien signale la descente d'un avion de combat russe

Suite aux rapports de la veille selon lesquels un avion de combat russe Su-30SM avait disparu des radars, le renseignement militaire ukrainien signale maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel avion lors d'une opération en mer Noire. Kyiv Independent rapporte. L'avion de combat, d'une valeur de 50 millions de dollars et basé sur la péninsule de Crimée, aurait été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 L'Ukraine signale plus d'une douzaine de blessés après une attaque de drones massive sur Konotop

Le nombre de blessés dans l'attaque de drones russe massive hier soir sur l'infrastructure énergétique de la ville de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 14. L'agence de presse ukrainienne publique Ukrinform signale, citant l'administration militaire régionale. Parmi eux, un bâtiment résidentiel au centre-ville a été touché.

06:04 Les critiques accusent un sabotage contre Trump lors du débat télévisé

Différents commentateurs sur la télévision d'État russe ont accusé un sabotage contre Donald Trump lors de son débat contre Kamala Harris, comme rapporté par Kyiv Independent. Trump était considéré comme désavantagé. La vérification des faits des déclarations de Trump a été lourdement critiquée. Selon de nombreux observateurs, Trump avait perdu le débat. Le républicain a déclaré qu'il mettrait fin immediately au conflit en Ukraine s'il gagnait l'élection.

04:50 Attaque russe sur Konotop : Des dommages importants aux services publics

Une attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy a laissé plusieurs civils blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été momentanément interrompu. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure des services publics, et il est incertain quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Après l'attaque au centre-ville, il y a eu plusieurs incendies, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Lettonie : Envoi d'une aide militaire supplémentaire à l'UkraineLa Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, qui comprend des véhicules de combat blindés. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, après la réunion avec Silina. Selon Shmyhal, les deux pays discutent également d'un élargissement de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Royaume-Uni : Exigence d'explications auprès d'un homme d'affaires iranien pour des soupçons de fournitures de roquettes à la RussieDans le contexte de soupçons de fournitures de roquettes iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon un communiqué du Foreign Office de Londres. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangereuse et provoquerait une réponse claire", indique le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran en réponse aux soupçons de fournitures de roquettes, en particulier la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. L'Union européenne a cité lundi des "informations crédibles" concernant la fourniture de roquettes iraniennes à la Russie.

00:14 Ukraine : La Russie envoie des soldats sans expérience au frontSelon des rapports de l'armée ukrainienne, la Russie envoie des soldats sans expérience de combat sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces armées à Kharkiv, a déclaré que les unités impliquées dans les opérations d'attaque à Vovchansk étaient mal entraînées. On pense que les renforts fraîchement arrivés sont une réserve de mobilisation assemblée par la Russie. Il reste encore incertain s'il s'agit d'anciens prisonniers ou de soldats recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Maire de l'ouest de l'Ukraine recrute des volontaires russophones pour le contrôle linguistiqueLe maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé le recrutement de volontaires pour surveiller l'utilisation croissante de la langue russe. "C'est une initiative civique et tout le monde peut devenir inspecteur linguistique", a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv à la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés internes de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv s'attend à au moins 100 tels contrôleurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les locuteurs russes dans les espaces publics. En raison de la guerre, des millions de personnes, notamment des régions russophones de l'est et du sud, ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, plus sûr et ukrainophone.

21:42 Erdogan réclame le retour de la Crimée à l'UkraineLe président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine est inébranlable. Le retour de la Crimée à l'Ukraine est une exigence du droit international", déclare le dirigeant turc dans un message vidéo à l'occasion du sommet de la soi-disant Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation autour de la péninsule annexée.

21:05 Kyiv présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser l'invasion russe. "Le plan de victoire (...) dépend principalement du soutien des États-Unis. Et d'autres partenaires", déclare Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. Le plan, qui sera présenté en détail avant la deuxième conférence sur la paix en Ukraine, vise à "renforcer sérieusement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis demandent une stratégie claire de Zelenskyy pour les frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy étaient reportedly à Kyiv pour discuter d'un plan à long terme pour l'année à venir afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme le soutien de Biden à l'utilisation d'armes contre la RussieLe secrétaire d'État américain Antony Blinken confirme que les États-Unis travaillent à répondre aux demandes militaires de l'Ukraine, notamment en fournissant des armes à longue portée de l'Ouest pour des attaques sur des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin pour se défendre efficacement", a déclaré Blinken, ajoutant : "Nous voulons que l'Ukraine gagne."

L'Union européenne pourrait potentiellement envisager une alliance avec la Chine si la Russie continue ses actions agressives envers l'Ukraine.

Dans le contexte de discussions stratégiques sur la défense de l'Ukraine, certains suggèrent que l'autorisation accordée à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes pourrait être considérée comme une implication de l'OTAN dans la guerre par les officiels russes.

