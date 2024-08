- En suivant les traces de Frédéric, traversant les formations calcaires de Rügen

Le centre national du parc du Königstuhl sur l'île de Rügen se joint à la célébration de l'année Caspar-David-Friedrich. Situé près des falaises qui ont inspiré l'artiste romantique pour créer l'une de ses œuvres les plus célèbres il y a deux siècles, le centre invite les visiteurs à s'immerger dans une atmosphère romantique lors de ses Journées romantiques. À partir de lundi, les invités peuvent passer leurs après-midi de 11h00 à 16h00 dans une machine à voyager dans le temps, habillés en costumes d'époque, et se faire prendre en photo devant une réplique des "Falaises de craie sur Rügen". L'original peut être vu pour la première fois à Greifswald, le lieu de naissance de Friedrich.

Exploration des sentiers de Friedrich

Depuis avril 2023, le centre national du parc attire les foules avec sa passerelle skywalk au Königstuhl. Pendant la semaine de Friedrich, le centre propose des lectures, de la musique, des projections de films, du théâtre de marionnettes, des cours de peinture et une randonnée guidée d'une heure "Sur les pas de Caspar David Friedrich" dans la Stubbenkammer tous les jours. Cette région, située à l'extrémité nord-est de Rügen et caractérisée par des falaises de craie et des forêts de hêtres, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le but de la randonnée est le point de vue "Viktoria-Sicht", qui offre une vue imprenable sur les falaises depuis la terre.

Falaises de craie en constante évolution

Malheureusement, les Wissower Klinken, une formation de craie particulière qui symbolisait autrefois l'île, se sont effondrées dans la mer Baltique en 2005. despite their striking resemblance to Friedrich's painting, experts believe they did not serve as his source of inspiration. The Klinken emerged only after the painter's death in 1840. Due to the influence of water and frost, the chalk cliffs on Rügen are constantly shifting. Visitors are strongly advised to stay on marked trails to avoid any accidents.

Côte de craie, une destination touristique populaire

During the summer season, the approximately 13-kilometer-long chalk coast between Sassnitz and Lohme attracts many visitors, with over 1.5 million tourists each year. Boat tours allow visitors to observe the charm of the white cliffs from the sea. The visitor center at Königstuhl displays a special exhibition entitled "Rügen's chalk coast – a significant inspiration site for Romanticism." According to its initiators, the exhibition showcases not only Friedrich but also other Romantic painters who drew inspiration from this location for their works. The Pomeranian State Museum has been presenting outstanding works by Caspar David Friedrich and his contemporaries in a special exhibition since Sunday.

