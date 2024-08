- En Suisse, les grands-parents et les petits-enfants meurent dans des accidents de la route.

En Suisse, un accident entre une voiture et un bus a coûté la vie à trois Allemands : les grands-parents et leur petit-enfant. Les grands-parents étaient originaires du district de Siegen-Wittgenstein, dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon la police cantonale de Saint-Gall. Leur petit-enfant habitait en Suisse.

Le conducteur de 76 ans et son épouse (75 ans) se rendaient jeudi près de Wattwil, dans le canton de Saint-Gall, à environ 60 kilomètres à l'est de Zurich, comme l'a rapporté la police cantonale. La voiture des Allemands a traversé la ligne médiane et a heurté de front un bus. Le petit-enfant (9 ans) était assis à l'arrière. Les grands-parents et le petit-enfant sont décédés sur le coup.

Décès et blessures en Suisse

Le choc de la collision a projeté la voiture des Allemands dans la direction opposée, où elle a heurté de front la voiture d'une femme de 49 ans, qui est sortie indemne. Le conducteur du bus a été transporté à l'hôpital avec des blessures. Le bus assurait un service de remplacement du train. Plusieurs dizaines de passagers ont été légèrement blessés.

