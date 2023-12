En Suède, la fête de la Sainte-Lucie est désormais neutre sur le plan du genre

La ville de Malmö, en Suède, a annoncé que, pour la première fois, elle ne tiendrait pas compte du sexe de la personne lorsqu'elle choisira sa "Lucia".

La fête, qui coïncide souvent avec le solstice d'hiver, représente Sainte-Lucie - Lucy en anglais - sous les traits d'une jeune fille vêtue d'une robe blanche et d'une ceinture rouge, avec une couronne de bougies sur la tête.

La sélection de Lucie a souvent été comparée à un concours de beauté, et certains ont critiqué les responsables pour avoir préféré des Lucias blondes et pâles. Cette année, Malmö repense complètement l'idée de Lucia.

"Auparavant, nous avions toujours demandé une femme, mais nous avons décidé de ne pas le faire cette année. C'est parce que nous nous rendons compte que les gens ne s'identifient pas toujours à un sexe", a expliqué Viveca Byhr Lindén, organisatrice des festivités de la Sainte-Lucie à Malmö, à The Local.

Désormais, Viveca Byhr Lindén et son équipe de la troisième ville de Suède choisiront une Lucie en fonction de ses bonnes actions et de son engagement civique, et non plus sur la base de photos. Cela tombe bien, Lucie est la patronne des aveugles.

L'annonce officielle du nom de la Lucie 2018 de Malmö sera faite le 30 novembre.

La décision de ne plus tenir compte du sexe dans le choix de la Sainte Lucie n'est que la dernière étape des efforts déployés par la Suède pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes.

La Suède se classe actuellement au quatrième rang mondial en matière de parité entre les sexes, selon l 'indice mondial de l'écart entre les sexes du Forum économique mondial. Elle est également le neuvième pays le plus heureux du monde selon l'indice de bonheur mondial des Nations unies.

Jusqu'à présent, au moins deux écoles maternelles suédoises se sont efforcées d'élever les enfants de manière non sexiste, en les appelant tous par le pronom "hen" sans distinction de sexe et en mélangeant tous les jouets au lieu d'en étiqueter certains pour les filles et d'autres pour les garçons.

L'Agence suédoise pour l'égalité des genres a été créée à Göteborg le 1er janvier 2018. Son objectif déclaré est "que les femmes et les hommes aient le même pouvoir de façonner la société et leur propre vie".

Source: edition.cnn.com