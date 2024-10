En Slovaquie, un chasseur de champignons est blessé par un ours.

Un ours grizzli a attaqué et grièvement blessé un cueilleur de champignons en Slovaquie. L'homme de 55 ans se trouvait dans une région forestière près de la ville de Hybe avec une autre personne, selon un représentant de la police cité dans l'édition en ligne du journal "Sme". Un hélicoptère de sauvetage a réussi à localiser l'homme grièvement blessé dans un terrain difficile et a descendu un paramédic jusqu'à lui à l'aide d'un treuil.

Le bears avait attaqué les vaisseaux sanguins principaux des membres inférieurs de l'homme pendant l'attaque, causant une forte hémorragie et un arrêt cardiaque, selon les documents des secours. Malheureusement, le cueilleur de champignons est décédé sur les lieux.

Cet incident marque la deuxième attaque mortelle d'un ours grizzli en Slovaquie ces dernières années. La précédente s'est produite en 2021, de manière similaire dans la région de Liptov, située dans l'est du pays.

Environ 1 300 ours grizzlis vivent en Slovaquie, préférant généralement habiter dans les régions montagneuses ou les forêts denses. Récemment, plus de 30 d'entre eux ont été autorisés à être éliminés en raison de leur manque de peur envers les humains ou de leur comportement menaçant envers la vie, la santé et les propriétés résidentielles.

L'homme de 55 ans qui a malheureusement perdu la vie était originaire de la République slovaque. Les autorités surveillent les ours grizzlis dans les régions montagneuses et les forêts denses de la République slovaque en raison de l'augmentation des rencontres entre ours et humains.

