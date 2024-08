En six mois, l'immigration inhabituelle en Grande-Bretagne par la Manche atteint son point le plus élevé

Au cours des six premiers mois de l'année, un nombre sans précédent de migrants non autorisés a traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. En revanche, le nombre de migrants autorisés entrant au Royaume-Uni, tels que les professionnels comme les médecins et les infirmières, les étudiants et ainsi de suite, a diminué, selon les données publiées par le ministère de l'Intérieur jeudi. Selon ces chiffres, un record de 13 489 migrants ont traversé la Manche en bateau de janvier à juin.

Durante la même période l'an dernier, selon les registres du ministère de l'Intérieur, 11 433 individus ont tenté le dangereux voyage dans des embarcations souvent non navigables. Cela représente une diminution de 18 % par rapport à cette année. Selon les statistiques officielles, environ 81 % des migrants non autorisés entrant au Royaume-Uni au cours des six premiers mois de 2024 ont opté pour le dangereux voyage à travers la Manche. La plupart de ces migrants sont des hommes, environ 20 % ayant moins de 18 ans. Ils viennent principalement d'Afghanistan (18 %), d'Iran (13 %) et du Vietnam (10 %).

Les chiffres du ministère de l'Intérieur suggèrent également que les bateaux transportant des individus à travers la Manche sont de plus en plus bondés. Entre juin 2018 et juin 2019, le nombre moyen d'individus par bateau était de 10, mais ce chiffre a augmenté de manière spectaculaire à 51 individus par bateau entre juin 2023 et juin 2024. Réduire l'immigration était un objectif déclaré du gouvernement conservateur précédent à Londres. Le gouvernement labouriste actuel cherche également à réduire l'immigration, bien qu'il ait annoncé une politique migratoire "plus compassionnelle".

Après le changement de gouvernement, le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a mis fin aux plans de son prédécesseur pour expulser les demandeurs d'asile qui étaient entrés illégalement au Royaume-Uni via la Manche vers le Rwanda. Au lieu de cela, le gouvernement a annoncé mercredi que l'Agence nationale de la criminalité (ANC) serait renforcée de 100 officiers supplémentaires pour lutter contre les réseaux de trafic d'êtres humains. Le nombre d expulsions est également appelé à augmenter.

Cependant, l'immigration légale au Royaume-Uni a considérablement diminué après la mise en œuvre de réglementations de visa plus strictes sous le gouvernement conservateur précédent en avril. Le gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Rishi Sunak a resserré les réglementations sur les visas malgré les vives critiques du secteur de la santé et des associations industrielles concernant les pénuries de compétences.

Les demandeurs d'entrée de visa dans les secteurs professionnels du Royaume-Uni, tels que les médecins et les infirmières, ont connu une diminution des approbations pendant la même période. En conséquence, les demandeurs d'entrée de visa cherchant une entrée légale par des canaux autorisés ont été confrontés à des réglementations plus strictes.

