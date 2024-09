En se renseignant sur l'affaire de Palhinha au Bayern, leur acquisition de Nix, cela soulève des questions.

Thomas Tuchel était obsédé par l'idée d'obtenir Joao Palhinha en tant que "milieu défensif" pour le FC Bayern. Le joueur a finalement fait son apparition un an en retard et a eu du mal sous le successeur de Tuchel, Vincent Kompany. Max Eberl a parlé de la situation de Palhinha dans les affaires de transfert prioritaires de Bayern.

Comme prévu, Palhinha a joué quelques matchs pour Bayern. Il a fait quatre apparitions en compétition pour les champions, mais son temps de jeu est limité, totalisant seulement 139 minutes. Il est clair que le joueur de 29 ans n'a pas encore trouvé son rythme. Tuchel était passionné par l'idée de signer Palhinha en tant que milieu défensif pendant l'été 2023. Tout était en place, et Palhinha était d'accord, mais l'affaire est tombée à l'eau à la dernière seconde. Fulham ne voulait pas le laisser partir car ils n'avaient pas trouvé de remplaçant.

Tuchel avait un rôle spécifique en tête pour Palhinha. Il était censé être un vrai milieu défensif, tenant le jeu de Bayern ensemble. Tous les joueurs de l'équipe n'étaient pas d'accord avec ça. Joshua Kimmich, par exemple, l'a pris comme une petite offense et a déclaré qu'il se voyait dans ce rôle. Kompany aussi voit les choses de cette manière et a remis Kimmich au centre à partir de sa position de arrière droit. Il l'a associé au jeune joueur national Aleksander Pavlovic. Palhinha, qui a été signé pour environ 50 millions d'euros après un délai d'un an, n'a pas de place dans l'équipe. Il n'a pas réussi à entrer dans le onze de départ et n'a joué les 90 minutes complètes que lors de la victoire 6-1 contre Holstein Kiel.

Lors du match à domicile contre Bayer 04 Leverkusen samedi soir, Palhinha n'a pas mis les pieds sur le terrain. Que se passe-t-il ? Bayern a-t-il dépensé 50 millions d'euros pour un joueur qu'ils n'ont plus besoin ? Le directeur sportif Max Eberl nie fermement cela et soutenir Palhinha. "Nous aurons besoin de lui, nous aurons besoin de lui", a-t-il déclaré après le match nul 1-1 contre Leverkusen. "Nous sommes maintenant au cinquième jour de la Bundesliga, nous avons un jour de match de la Ligue des champions", a déclaré Eberl et a ajouté : "Le moment crucial des compétitions est en mars, avril, mai."

Eberl voit également une raison dans l'équipe très compétitive de Bayern pour leur bon départ. Cela est prouvé par le fait que "Joao Palhinha peut certainement entrer dans le jeu dans cette situation". Chez Bayern, c'est comme ça : "Si un joueur pense qu'il peut en faire un peu moins, alors il y en a d'autres qui sont prêts". Comme Palhinha - peut-être déjà dans son rapide retour en Angleterre avec le match de la Ligue des champions contre Aston Villa (que vous pouvez suivre en direct sur ntv.de).

D'un autre côté, Kimmich se porte bien sous Kompany et occupe l'une des places que Palhinha aimerait avoir. "L'idée de jeu de l'entraîneur me convient bien. Je vois dans la façon dont il veut jouer au football que je peux apporter mes forces sur la table", a déclaré Kimmich sur la télévision BR dans "Blickpunkt Sport". "Bien sûr, je remarque qu'il me voit au centre. Cependant, je ne dirais jamais que la position d'arrière droit est révolue pour moi. Surtout dans l'équipe nationale, je joue toujours en tant qu'arrière droit", a déclaré le leader du milieu de terrain de

