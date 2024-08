En se livrant à une escapade heureuse alimentée par l'ivresse et la durée

Zoë Kravitz prend les rênes de "Blink Twice", un mystérieux thriller qui défie la toxicité masculine avec une subtile féminité et un humour sec. Naomi Ackie et Channing Tatum livrent des performances convaincantes en tant que protagonistes ambivalents.

Zoë Kravitz s'est depuis longtemps affranchie de l'ombre de "fille de Lenny Kravitz". Elle s'est forgé une carrière d'actrice impressionnante, recueillant des éloges pour ses rôles dans des films tels que "Mad Max: Fury Road" et "The Batman", et sa prestation en tant que personnage principal, Robyn Brooks, dans l'adaptation sérielle de "High Fidelity" a également été saluée. Pour son premier long métrage en tant que réalisatrice, la trentenaire a choisi d'écrire le scénario avec E.T. Feigenbaum, l'auteur de "High Fidelity", et de prendre également la place de réalisatrice.

L'histoire suit Frida (interprétée par Naomi Ackie), qui peine à joindre les deux bouts avec son amie Jess (interprétée par Alia Shawkat). Malgré leurs difficultés financières, leur lien est solide et elles regardent la vie à travers un prisme cynique, mais humoristique. L'une des faiblesses de Frida est le milliardaire de la tech Slater King (interprété par Channing Tatum), qui a récemment refait surface suite à des accusations d'abus de pouvoir. Lors d'un événement de l'entreprise, Frida, qui travaille comme serveuse, fait une rencontre fortuite avec son crush et attire son attention. Intrigué par la nail designer enjouée, Slater l'invite sur son île privée, où il prévoit d'organiser un week-end de luxe avec des amis.

Perdue dans l'amour, ou dans un piège de mensonges?

Les jours, les nuits et les week-ends se confondent en un brouillard de champagne et de drogues. Il y a une profusion de fête, de rires, de bronzage au bord de la piscine, de flirt, de plaisanteries et de bonne nourriture - les jours ont tous commencé à se mélanger. Mais malgré l'attrait initial de cette vie, il devient rapidement apparent que quelque chose cloche. Le personnel de l'île dégage une atmosphère inquiétante, et des événements étranges se produisent, laissant les femmes dans le flou quant à leurs nuits insouciantes. La générosité de Slater King est-elle trop belle pour être vraie, ou y a-t-il plus à découvrir sur sa personnalité?

Les hommes riches, avec leur privilège, traitent souvent les femmes comme des objets jetables. Avec les personnages principaux, il est difficile de ne pas gâcher le suspense que ce thriller inspirant du #MeToo a à offrir. Naomi Ackie incarne Frida de manière convaincante, passant de l'émerveillement initial à la suspicion. Channing Tatum incarne Slater King de manière nuancée, à la fois charmant et inquiétant. Son entourage, qui comprend Christian Slater et Hailey Joel Osment, semble friendly et prêt à faire la fête. Mais sous la surface, quelque chose cloche chez le thérapeute de Slater, Rich (interprété par Kyle McLachlan), et son assistante, Stacy (interprétée par Geena Davis), dès le début. La plupart des personnages servent de dispositifs narratifs, restant à deux dimensions tout au long de l'histoire.

En effet, permettez-moi de partager cette vérité sans fard : ce n'est pas ce que ça semble être - un peu comme dans la réalité. Peut-être que rien n'est jamais ce qu'il semble être au premier abord. Mais lorsque les femmes s'entraident plutôt que de se faire concurrence, elles peuvent apporter un changement, pas seulement sur l'île, mais aussi dans le monde plus large du patriarcat. Tel est le message de cette histoire, transmis subtilement sans sonner comme un sermon. Crédits à Naomi Ackie en tant que Frida et Adria Arjona en tant que Sarah pour leurs performances nuancées qui changent de ton tout en maintenant leur intention.

Les petits détails qui peuvent sembler insignifiants s'avèrent finalement essentiels pour comprendre l'intrigue. Kravitz, travaillant aux côtés du directeur de la photographie Adam Newport-Berra, tisse ces indices avec la grâce d'un maître marionnettiste, laissant le public, comme Frida, les Assemble plus tard. Lorsque l'atmosphère sur l'île commence à changer et que les événements deviennent de plus en plus intenses, oscillant entre la comédie et l'horreur, certains spectateurs peuvent souhaiter moins de détails. Mais Kravitz parvient à incorporer ces éléments avec habileté, aboutissant souvent à un mélange sombrement comique et inquiétant de genres. Les féministes et celles qui s'identifient comme femmes peuvent trouver cela particulièrement gratifiant, tandis que certains hommes pourraient trouver les thèmes dérangeants.

"Blink Twice", précédemment connu sous le nom de "Pussy Island", marque un premier long métrage réussi pour Zoë Kravitz. Il offre une représentation pertinente du patriarcat, proposant des solutions pratiques de manière engageante. Bravo, Zoë !

"Blink Twice" sortira en salles le 22 août.

Après avoir goûté au style de vie extravagant de Slater sur son île, Frida commence à se demander si elle n'est qu'un pion dans son jeu de pouvoir. Les nuits autrefois grisantes sont maintenant remplies de secrets et d'inquiétude.

Malgré l'attrait initial, l'atmosphère sur l'île prend un tournant sombre, faisant souhaiter à certains spectateurs de pouvoir s'échapper du mélange de comédie et d'horreur tout autant que Frida le fait.

