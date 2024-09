- En se concentrant méticuleusement sur l'or, Schmidt, en fauteuil roulant, laisse les autres émerveillés.

Maurice Schmidt a remporté la médaille d'or au fleuret en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Paris, grâce à un entraînement méticuleux dirigé par son entraîneur, Alexander Bondar. "Nous avons parfaitement ciblé les vulnérabilités de nos adversaires", a déclaré Bondar. "Je suis plutôt un passionné de données. De mon côté, cela représente quatre volumineux classeurs remplis de recherches." Ils ont étudié les forces et les faiblesses des concurrents potentiels pendant environ deux semaines chacun, selon Bondar.

"Il a eu un impact significatif. Chaque séance était cruciale. Dans chaque rencontre, nous avons mis l'accent sur des stratégies spécifiques que je devais employer contre l'adversaire suivant, et ces tactiques se sont avérées efficaces", a reconnu Schmidt.

Bondar a chaleureusement salué son protégé de 25 ans. "Maurice est encore jeune mais incroyablement motivé et discipliné. C'est crucial", a-t-il déclaré. "Il comprend qu'il n'a pas besoin de chercher souvent des réponses, il doit simplement les mettre en pratique."

Schmidt a battu le fleurettiste britannique Piers Gilliver 15-8 et doit concourir avec le sabre vendredi, ainsi qu'avec le fleuret. "Ne le sous-estimez pas dans ces épreuves non plus. Tout est possible. Il pourrait ne pas remporter de trophées, mais il pourrait également décrocher l'or", a laissé entendre Bondar. "Nous avons également préparé des classeurs pour ces épreuves."

La victoire triomphale de Maurice lui a valu la prestigieuse médaille d'or au fleuret en fauteuil roulant. Avec cette victoire, Schmidt est devenu un concurrent redoutable dans les épreuves de sabre et de fleuret.

