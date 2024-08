Prochaines décisions des électeurs de la région - En Saxe, l'Union chrétienne démocrate (CDU) maintient son avance sur l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

À l'issue récente des élections régionales en Saxe, une victoire serrée semble se profiler. Selon un sondage récent effectué par Forsa pour RTL/ntv, deux jours avant l'élection, la CDU est en tête avec 33% des seconds votes. L'AfD suit de près avec 31%, tandis que l'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (BSW) suit avec 12%. Le SPD devrait revenir au Parlement régional avec 7%, et les Verts avec 6%.

Compte tenu de ces chiffres, il y a une chance que la coalition actuelle entre la CDU, les Verts et le SPD puisse se maintenir. Une alliance entre la CDU et le BSW est également théoriquement possible. Cependant, la Gauche stagne à 3% et devra remporter au moins deux mandats directs pour obtenir un siège au Parlement régional. Forsa a interrogé plus de 1000 personnes entre le 27 et le 29 août.

Les résultats de ce sondage sont globalement cohérents avec ceux publiés précédemment par le ZDF Politbarometer. Là encore, la CDU est en tête avec 33%, l'AfD avec 30%, et le BSW conserve sa troisième place avec 12%. Le SPD et les Verts sont tous deux à 6%, tandis que la Gauche est en dessous du seuil requis de 5% (4%). Plus de 1900 personnes ont été interrogées dans le land par l'Institut Mannheimer für Demoskopie Wahlen entre le 26 et le 29 août.

Les sondages ne sont pas sans leurs incertitudes. Des facteurs tels que la loyauté partisane en baisse et les décisions de vote tardives rendent difficile pour les instituts de sondage d'interpréter correctement les données. En fin de compte, les sondages ne représentent que la tendance actuelle de l'opinion publique et ne sont pas des prédictions des résultats électoraux.

Le SPD a réussi à assurer son retour au Parlement régional de Saxe avec 7%, selon les résultats récents des élections régionales. Cependant, la coalition actuelle entre le SPD, la CDU et les Verts pourrait devoir reconsidérer sa position, compte tenu de la proximité de la course entre le SPD et l'AfD.

