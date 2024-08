- En Saxe, les niveaux d'eau sont en baisse et le risque d'incendie de forêt est plus élevé.

En Saxe, les niveaux d'eau dans les voies navigables sont en baisse. Environ 43 % des 148 jauges d'eau surveillées dans tous les bassins fluviaux sont confrontés à des conditions d'eau basse, selon Karin Bernhardt du Bureau saxon de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Géologie (LfULG). Par ailleurs, 32 % sont proches de franchir ce seuil. Les rivières comme la Mulde, la Lausitzer Neiße et les affluents de l'Elbe supérieur sont particulièrement touchées. Jusqu'à vendredi prochain, la situation ne devrait pas s'améliorer, mais des précipitations locales importantes peuvent temporairement augmenter les niveaux d'eau dans les petits ruisseaux et rivières. Toutefois, cela ne apportera pas de soulagement significatif, a déclaré Bernhardt.

Actuellement, il n'y a pas de navigation sur l'Elbe

L'Elbe elle-même connaît une diminution progressive de son débit, avec des volumes actuels compris entre 50 et 60 % de la moyenne mensuelle. Cependant, elle n'est pas dans une situation de basses eaux, a déclaré Bernhardt. Au cours des prochains jours, la section de l'Elbe en Saxe devrait suivre une tendance à la stabilité ou à la diminution légère du niveau d'eau. Au jauge de Dresde, 75 centimètres ont été mesurés en après-midi, tandis que les niveaux normaux s'élèvent à 1,42 mètre et le seuil de basses eaux est à 58 cm.

"Le niveau d'eau de l'Elbe est caractéristique de l'été, et la persistance de la sécheresse jusqu'à mi-septembre est un phénomène annuel" a déclaré un représentant des Ports intérieurs de l'Elbe GmbH. Bien que la navigation commerciale soit actuellement impossible, l'Elbe est navigable. La dernière cargaison, d'environ 250 tonnes, a été livrée à Anvers la semaine dernière. Le transport régulier de marchandises telles que des transformateurs, des turbines, des rotors ou des moteurs pourrait reprendre en septembre lorsque les niveaux d'eau augmenteront.

La Flotte blanche de Dresde reste active

La Flotte blanche de Dresde, composée de vapeurs à aubes vintage et de navires-salons modernes, est pour l'essentiel fonctionnelle. "Cela continuera jusqu'à lundi", a déclaré un représentant. Toutefois, la visite de la Suisse saxonne ne monte plus qu'à Königstein au lieu de Bad Schandau, et les arrêts à Diesbar-Seußlitz et Blaswitz à Dresde ne sont pas desservis. Les navires suspendront leurs opérations uniquement lorsque le niveau d'eau au jauge de Dresde tombera à 50 centimètres.

Risque élevé d'incendies de forêt dans la région

Des districts tels que Nordsachsen, Leipzig, Meißen, la partie nord du district de Bautzen et la ville de Leipzig ont actuellement un risque élevé d'incendies de forêt, représenté par le niveau 4, le deuxième plus élevé, sur la carte de situation de l'autorité forestière de l'État, le reste de la région étant à un niveau de risque moyen de niveau 3. "Cette situation devrait persister demain", a déclaré un représentant de l'autorité. Il est prévu un certain soulagement pour le week-end avec des températures plus fraîches et des précipitations. Depuis le début de l'année, il y a eu 64 incendies de forêt dans l'État.

Les niveaux d'eau de l'Elbe ne sont pas aussi bas que ceux d'autres rivières en Saxe

