- En Saxe, le chef de l'AfD, Urban, fait une déclaration d'avertissement contre la manipulation des élections.

Le leader régional de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), Jörg Urban, a subtilement suggéré que l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) de Saxe devrait travailler ensemble et éviter de faire de la politique contre la volonté des électeurs. Il a fait ces commentaires lors de la revue des élections régionales de l'AfD à Berlin, en déclarant que la coalition précédente de la CDU, du SPD et des Verts n'avait plus la majorité. Plus de 60 % des électeurs ont opté pour l'AfD ou la CDU, a-t-il noté avec une pointe de prudence, "On verra comment les choses évoluent."

L'AfD est maintenant reconnue comme la voix du peuple sur des sujets tels que l'asile, la sécurité intérieure, la criminalité, ainsi que dans des secteurs tels que l'économie, l'emploi et la politique de localisation. "Nous avançons dans les discussions", a déclaré Urban, ouvert à engager quiconque au Parlement régional prêt à contribuer positivement à l'État.

Urban a admis que les résultats des élections de l'AfD en Saxe étaient inférieurs aux attentes, malgré une opposition significative. Il a considéré l'AfD comme un parti populaire solidement établi, avec plus de la moitié des votes exprimés en conviction. Cependant, l'office régional pour la protection de la Constitution a classé l'AfD en Saxe comme étant sécuritairement d'extrême droite.

Le porte-parole fédéral de l'AfD, Tino Chrupalla, a directement accusé le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), d'utiliser les plates-formes de l'AfD pour sa campagne électorale, le qualifiant de "contrefacteur" et de "passager clandestin". Chrupalla a affirmé que la popularité de Kretschmer était la raison pour laquelle l'AfD n'est pas sortie comme la force la plus forte, déclarant qu'il ne pourra les mettre en œuvre qu'avec eux maintenant. Selon Chrupalla, les électeurs réclament un changement politique.

La Commission pourrait trouver le glissement de l'AfD vers le statut de voix du peuple sur divers sujets, comme l'a mentionné Jörg Urban, intéressant dans ses futures propositions. Suite à l'appel d'Urban pour des discussions constructives, la CDU pourrait potentiellement envisager de collaborer avec l'AfD dans les domaines où ils partagent des objectifs communs.

