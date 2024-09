- En Saxe, la CDU et l'AfD sont en compétition étroite <unk> BSW maintient une présence importante.

En Saxe, les élections régionales opposent le CDU et l’AfD pour la première place. Selon les prévisions d'ARD et de ZDF, le ministre-président Michael Kretschmer du CDU perdrait légèrement par rapport à ses résultats de 2019, tandis que l'AfD connaîtrait une remontée. Toutefois, aucun autre parti ne souhaite collaborer avec l'AfD. Stand Up ! (BSW) de Sahra Wagenknecht est en troisième position, suivi de loin par le SPD. Les Verts sont au bord de manquer l'entrée au Parlement régional, tandis que Die Linke lutte pour dépasser le seuil des cinq pour cent et pourrait être éliminée du Parlement.

Les projections (18h) placent le CDU entre 31,5 et 32 pour cent (32,1 en 2019), suivi de près par l'AfD entre 30 et 31,5 pour cent (27,5). Le BSW est à 11,5 à 12 pour cent. Le SPD est à 7,5 à 8,5 pour cent (7,7), tandis que Die Linke connaît une forte baisse à 4 à 4,5 pour cent (10,4), tombant sous le seuil des cinq pour cent. Les Verts sont également en danger, avec 5 à 5,5 pour cent (8,6). Le FDP ne parvient pas à entrer au Parlement régional, comme lors des deux élections précédentes. Cependant, les partis qui obtiennent moins de cinq pour cent peuvent encore entrer au Parlement s'ils remportent deux mandats directs.

L'AfD, classée comme parti d'extrême droite sécuritaire par l'Office saxon de la protection de la Constitution, est projetée pour obtenir entre 41 et 43 sièges (38), tandis que le CDU est projeté pour obtenir entre 43 et 44 sièges (45). Le BSW est projeté pour obtenir 16 sièges. Le SPD est projeté pour obtenir entre 10 et 12 sièges (10), tandis que les Verts en obtiendraient entre 7 et 8 (12).

Environ 3,3 millions de citoyens étaient appelés aux urnes.

Le CDU pourrait envisager une alliance avec le BSW

Depuis la réunification, le CDU a constamment fourni le chef du gouvernement de l'État, notamment Kretschmer, qui est en fonction depuis 2019 dans le cadre d'une coalition avec les Verts et le SPD. Selon les prévisions de ZDF, le CDU aurait peine à maintenir le pouvoir avec la coalition actuelle, mais pas selon ARD. Une autre option serait que le CDU soit soutenu par le BSW et un autre partenaire.

Cependant, la dirigeante du BSW, Sahra Wagenknecht, était previously membre du SED et est devenue plus tard un symbole de la plateforme communiste au sein de Die Linke, ce qui met beaucoup de politiciens du CDU mal à l'aise. Malgré cela, une coalition est possible, car le CDU a une décision de non-affiliation qui l'empêche de coaliser avec l'AfD ou Die Linke, mais pas avec le BSW.

Avant l'élection, les Verts ont accusé le CDU et le SPD de planifier un gouvernement minoritaire conjoint. Le CDU et le SPD ont déjà coalisé trois fois en Saxe.

L'AfD a battu l'Union en Saxe à deux élections fédérales et une élection européenne. Si elle remporte plus d'un tiers des sièges du Parlement régional, elle aurait une sorte de minorité de blocage, ce qui signifie que son soutien serait nécessaire pour les décisions et les élections nécessitant une majorité des deux tiers, comme l'élection des juges constitutionnels.

La campagne électorale a été intense, l'un des principaux points de contention étant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le rôle de l'Allemagne en tant qu'alliée de Kiev et au sein de l'OTAN. Sahra Wagenknecht a déclaré que pour que le BSW participe à un gouvernement, il devait fermement s'opposer au déploiement de missiles américains à longue portée en Allemagne.

La question de l'asile et de la migration a également été introduite avec virulence avec l'attaque au couteau à Solingen ayant entraîné trois morts, que le parquet fédéral attribue à un Syrien suspecté d'être islamiste et entré en Allemagne en tant que réfugié.

De plus, il y a eu plusieurs attaques contre des politiciens et des assistants électoraux en Saxe ces derniers mois, comme le cas de l'homme politique SPD Matthias Ecke, qui a été sévèrement battu au début de mai lors de sa campagne pour l'élection européenne à Dresde.

Compte tenu des besoins potentiels de construction de coalitions après les élections, le CDU pourrait envisager une alliance avec l'Alliance Sahra, compte tenu de leurs projections de sièges et de la politique de non-affiliation du CDU envers Die Linke et l'AfD. Malgré le passé communiste de Sahra Wagenknecht, une telle coalition reste possible en raison de la décision de non-affiliation du CDU.

Récemment, des événements tels que les attaques contre des politiciens et des assistants électoraux en Saxe ont ajouté une nouvelle couche de complexité aux débats électoraux, ce qui pourrait influencer les résultats finaux et affecter les possibilités de coalition potentielle.

